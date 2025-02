Ministr zemědělství nechápe, co je dvojí kvalita potravin. Ideologicky se mu to nehodí

Na silnice v regionech vyjely stovky traktorů a hodlají „překážet“ i u některých hraničních přechodů. Praze se však vyhnou, takže „zpovykaní Pražáci“ si jejich protestu ani nemusejí všimnout. Ministr zemědělství řekl, že vůbec nechápe, proti čemu zemědělci protestují.

Ano, mnozí to vůbec nemusí pochopit, protože dovoz levných potravin je pro spotřebitele výhodný a nikdo nechce dávat za potraviny víc, než musí. Na druhou stranu v Unii platí pro zemědělce spousta omezení, jak při pěstování plodin, tak při živočišné výrobě či při výrobě vína. Evropští zemědělci mají tedy svázané ruce a mnohem větší náklady na výrobu téměř všeho, co mohou dodat konkurenti mimo EU.

Je to spravedlivé? Není. Někdo dodá, že evropští zemědělci se „topí“ v dotacích. To je jen půlka pravdy, dotace však většině zdaleka nekompenzují některé handicapy, navíc s dotacemi je spojena pekelná byrokracie a proto nejvíce čerpají ti velcí, kteří mají prostředky na zvládnutí administrativy.

Co na tom pan Výborný nechápe?

Ministr zemědělství Výborný se vyjádřil v tom smyslu, že v Bruselu námitky místních producentů vyřídil, a to je z jeho strany všechno.

Fakticky je to dlouho neřešený problém, který pokud by byla v dohledné době například přijata Ukrajina do EU, hrozí velkým výbuchem. Tuzemské maso pochází od zvířat, která nekrmí hormony, nesmí se „krmit“ ani antibiotiky, chovy jsou pod dohledem a evropští vinaři jsou velice tvrdě technologicky omezeni.

Ale to si uvědomí málokdo, když si kupuje láhev chilského či argentinského vína, že se chystá vypít též triumf chemických postupů, zakázaných Evropskou unií. Zemědělci požadují stejnou kvalitu potravin. To je legitimní a svého času se k tomuto požadavku hlásili i tuzemští politici, kteří protestovali proti výrobcům dodávajícím do řetězců v Česku některé potraviny v jiném složení než do obchodů našich západních sousedů. Tehdy to bylo legitimní a dnes není? Co na tom pan Výborný nechápe?

Politicky je to jednoduché, Česko není zemědělskou velmocí a zemědělství zaměstnává jen zlomek obyvatel, proto jsou zemědělci z politického hlediska nevýznamní. Proč by si garnitura eurokonformistů pálila prsty v Bruselu, když tam budou mít minimální slovo vedle Francouzů či Poláků, v jejichž zemích je zemědělský sektor významný. Jednat například s Poláky o společném stanovisku? To je moc práce s nejistým výsledkem. Nic nedělat je také „řešení“.

A jsme u jádra problému, který se netýká jen současné vládní koalice. Od složitých problémů se utíká a ti, kteří něco namítají, riskují, že budou ideologicky onálepkováni. Zemědělcům se může dostat označení dezoláti, každému, kdo si dovolí kritizovat cokoli z Ukrajiny, se dostane označení Putinův užitečný idiot.

Jenže tyhle militantní vznešené řeči problémy neřeší, ale naopak prohlubují. Ironik očekává, že ministr Výborný, vzhledem ke svému zázemí, na protestující povolá exorcistu, případně je nechá pokropit svěcenou vodou. Jako král Xerxes budou naši mocipáni raději bičovat moře, než by se pustili do řešení skutečných problémů. To je politika s omezenou trvanlivostí.