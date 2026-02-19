Je ministr Červený dost zelený? Pane prezidente, nic ve zlém, ale už ho netrapte

Když po něm přišel na řadu Petr Macinka, otázka zněla, zda není příliš protizelený. Zda slova, že na ministerstvu „poteče zelená krev“, která pronesl kdysi v rozhovoru pro noviny, nebyla míněna vážně. Či dokonce doslovně.
Teď je definitivně na řadě Igor Červený a otázka zní, zda je dost zelený. Tahanice prezidenta Pavla s Motoristy sobě je už teď snad uzavřená. Prezident další dráždění Motoristů, premiéra Babiše, ale i řady voličů rozumně odtroubil. Ale…
Dnes ráno má prezident Igora Červeného přijmout, aby s ním probral otázky resortu. Tak jako s každým jiným kandidátem na ministra. Ale jak napsal web Seznam Zprávy: „Červeného se hodlá ptát také na jeho ekologické projekty z minulosti.“ Že by ho prezident chtěl dusit? Nebo jen nechce „ztratit tvář“ a dává najevo, že si nového ministra ohlídá?
Ať tak, nebo tak, přikrmuje to dojem, že prezident se chce přesvědčit, zda je Igor Červený dost zelený.
Devadesátky – zázrak, který už odezněl
Nic proti tomu, hlava státu na to má nárok. Nic proti ministrům životního prostředí, kteří mají přírodovědnou kompetenci a též renomé mezi odbornou veřejností i občany. Ale připomeňme, že tato éra tu byla v 90. letech. A že už dávno odezněla.
Kdo s nostalgií vzpomíná na „staré dobré devadesátky“, může mít na mysli různé věci. Třeba svobodu slova, z dnešního pohledu až neskutečnou. Obnovu trhu a rozjezd podnikání. Pád veškerých bariér v kultuře. Svobodu cestování. Jiní připomenou kriminalitu (“orlické vrahy“). Ale jen málokdo vzpomíná na životní prostředí a ekologii. Což je chyba, neboť i tato témata k zázraku 90. let patří.
V čele tehdejšího „ekologického establishmentu“ stáli lidé jako Bedřich Moldan (vůbec první ministr životního prostředí), Josef Vavroušek, Ivan Dejmal. Měli renomé, i když puntičkářsky vzato nebyli ekology. Moldan byl původně analytický chemik, Vavroušek systémový inženýr, Dejmal měl Vysokou školu zemědělskou. Leč zásadní je, že byli vzdělaní v exaktních vědách a nepotřebovali na vše poradce. Problémy dokázali analyzovat i vysvětlovat sami.
To už je minulost, a to v celé Evropě. Na čelná místa v zelených stranách či „ekologických establishmentech“ přicházejí lidé ražení humanitním vzděláním a progresivistickou ideologií.
Typickým příkladem byl šéf německých Zelených a „ministr hospodářství a ochrany klimatu“ (už toto spojení o něčem vypovídá) Robert Habeck. Vystudovaný filolog, jenž se v disertační práci zabýval „žánrově teoretickým základem literární estetiky“, se stal vicekancléřem vlády, která pohřbila jadernou energetiku v Německu. V době, kdy za ni nebyla náhrada.
|
Tito lidé razí představu, že problémy způsobené technologiemi napraví chytřejší technologie a že musí být všechno „smart“, aniž by řekli, kolik elektřiny to sežere. Tak posílili energetickou závislost na Rusku.
Kde máte ekologický projekt? A vojenskou knížku?
Posuzujeme-li tedy Igora Červeného, s kým ho máme – s kým ho prezident Pavel může – srovnávat? Kdyby ho srovnával s osobnostmi typu Moldana, Vavrouška či Dejmala, Červený by očividně propadl. Ale kdyby ho srovnával s aktivisty typu Habecka, Červený by z toho nemusel vyjít až tak zle.
Jisté je toto. Už dávno tu nejsou 90. léta, kdy fungoval „zelený establishment“ – tedy zelený v praxi, ne ideologický. Kdy – za Klausovy vlády – klesly emise natolik, že z toho dodnes profitujeme. Za světový etalon se totiž bere rok 1990, kdy u nás byly emise hodně vysoké, ale pak rychle klesly (logicky, klesly z vysokého základu). Zatímco dnes jde o to, zda země bez příznivých podmínek pro sluneční a větrné elektrárny má vsadit na obnovitelné zdroje.
|
Úhrnem. Opravdu už skončila 90. léta. A pokud se ministrů obrany Vondry a Černochové nikdo neptal na jejich vojenské knížky, není nutné dusit ministra Červeného dotazy na jeho ekologické projekty. Ostatně Babišův ministr Richard Brabec (vystudovaný chemik), kterého se zpočátku všichni děsili, se pak ukázal jako docela úspěšný šéf resortu ŽP.
V USA byly základní zelené zákony schváleny začátkem 70. let za éry Nixona, od něhož by to nikdo nečekal. V ideologické zelenosti to tedy být nemusí. Takže pane prezidente, nic ve zlém, ale už pana Červeného zbytečně netrapte.