Macinka zařízne „Brontíky“ ve školách, radujme se! A příště, milé děti, zruší fotosyntézu…

Pokud vykoná, co slíbil, seškrtá 70 milionů pro organizace jako například Junák – český skaut, hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody a mnohé další. Je zřejmé, že některé aktivity budou muset tyto organizace utlumit a možná se vzdělávání dětí a učitelů úplně zastaví.
A je to cílem počínání Petra Macinky? Má to tak být a k čemu to bude užitečné? Tyhle otázky si konzervativec Macinka jistě položil, ale nevíme, jaké odpovědi nalezl. Trošku nám je dluží. Anebo je cílem Motoristů samoúčelně a s gustem naštvat co nejvíc lidí?
Povzbuzení občanského odporu
Vnějšímu pozorovateli se podobné počínání jeví jako ukrutná hloupost. Za prvé, environmentální výchova není ideologie a určitě do škol patří. Následuje otázka, jak nahradí ministerstvo životního prostředí práci těchhle proklínaných neziskovek? Pošle více peněz učitelům?
Za druhé, každý racionální člověk si před tím, než něco bez náhrady zruší, zkontroluje, zda a jak to funguje. Pravděpodobně by se našlo pár těch, kteří dotaci mohou zneužívat, ale většina jsou renomované organizace, které konají „jen“ to, co deklarují. Tedy osvětu mezi žáky a učiteli. Má se tedy správně škrtnout vše?
Za třetí, pan ministr si to nemůže pamatovat, ale ekologické organizace mají nezřídka delší historii a již před listopadem 1989 tvořily jakési ostrůvky odporu k oficiální monopolní moci, která ekologii vrchnostensky ignorovala.
Postupem ministerstva, proti například hnutí Brontosaurus, lze dnes v dobách svobody jen povzbudit občanský odpor, nejen u pamětníků, ale též u mladých. A abychom to panu ministrovi řekli ještě zřetelněji, můžeme čekat, že mnohé tyto organizace budou jako polité živou vodou, protože se jim nabídnou nejen lidé, ale též peníze od jednotlivých dárců i firem.
Otázkou je, zda kýženým cílem ministra životního prostředí bylo odříznout tyto instituce od státu a tím ztratit jakoukoli kontrolu nad tím, co organizace budou ve školách propagovat. A to není míněno negativně, resort může mít nějaké priority „poroučet si“, co je potřeba s žáky komunikovat. Komunikační strategie opravdu existují a fungují, není to pouhé chaotické spílání spoluobčanům do sviní, za které je vydával vládní koordinátor minulé vlády.
„Zelená krev“ musí téct
Rozchod ministerstva s neziskovkami mohl určitě být pozvolný a přátelský, ale to by nebyli voliči Mororistů spokojeni, „zelená krev“ musí být vidět. Jeden by rád věděl, čemu ministr tímto svým krokem pomůže. Ano, ušetří nejvýš 70 milionů ve dvacetimiliardovém rozpočtu, možná sám sobě „dokáže“, že environmentální vzdělávání dětí i učitelů bylo zbytečné. Ale širokou veřejnost tím nepřesvědčí, jen posílí pocit těch, kteří mu nejsou přátelsky nakloněni v tom, že je pouhým klonem Václava Klause s úžasným talentem pro tupé škrty.