Zapomeňte na Turka. Novým ministrem životního prostředí by měl být Václav Klaus

Petr Kolman
Komentář   16:30
Prezident Petr Pavel si dovolil říci nahlas to, co se v české politice obvykle šeptá: že kandidát na ministra nemá být jen mediálně výrazný, ale především zkušený a politicky (i trochu odborně a manažersky) vyzrálý. Když v této souvislosti kritizoval pana Filipa Turka z hnutí Motoristé sobě pro nezkušenost a místy až (skoro) pubertální styl vystupování, nebyl to (jenom) osobní útok, nýbrž i racionální popis reality.
Filip Turek (vlevo) a bývalý prezident Václav Klaus.

Filip Turek (vlevo) a bývalý prezident Václav Klaus. | foto:  Petr Topič, MAFRA

A právě zde – zejména poté, co premiér Andrej Babiš prohlásil, že otázku možného působení Turka ve vládě považuje za uzavřenou – se pro post ministra životního prostředí nabízí alternativa, která část (méně přemýšlivé a empatické) veřejnosti možná podráždí. Ale o to víc stojí za úvahu: profesor Václav Klaus.

Líbilo by se vám, kdyby byl bývalý prezident Václav Klaus ministrem životního prostředí?

Ano, ten Václav Klaus. Bývalý prezident, premiér, ministr financí, ekonom světového formátu. Veterán plný nápadů a energie. Zkušený a moudrý muž, který se otázkami klimatu a životního prostředí zabývá déle než většina dnešních environmentálních aktivistů. A nebojí se jít proti proudu. Skutečná osobnost, která se již nemusí bát stranických sekretariátů.

Žádný povrchní vzdor

Ať už s jeho závěry souhlasíme či nikoli, jedno mu nelze upřít: systematičnost, hlubokou znalost tématu a schopnost vést spor věcnými argumenty, nikoli lacinými hesly.

Václav Klaus v posledních letech věnoval tématu ochrany klimatu a environmentální politiky enormní pozornost. Napsal k nim desítky kritických textů, několik knih, přednáší o nich po celém světě a vede dialog s akademickou i politickou elitou.

Nejde o povrchní vzdor vůči „zelenému šílenství“, jak se mu často podsouvá, ale o konzistentní kritiku ideologizace environmentální politiky. A jejího neuváženého odtržení od ekonomické a sociální reality.

Právě ministerstvo životního prostředí dnes zoufale potřebuje někoho, kdo dokáže oddělit ochranu přírody od „klimatického moralismu“, data od emocí a skutečnou ekologii od politického aktivismu. Klaus by tento resort neřídil twitterovými či instagramovými výkřiky ani fotografiemi z okruhu v Mostě, ale konceptuálně – jako součást celkové hospodářské a společenské politiky státu.

Názorově čitelný intelektuál

Hnutí Motoristé sobě by proto mělo opustit představu, že jediným možným kandidátem na ministra životního prostředí je pan Filip Turek.

Macinkovy SMS jsou nešťastné, míní Klaus. Souzní se Zemanem, že k vydírání nedošlo

Prezident má pravdu: chce to zkušenějšího člověka. A Václav Klaus tuto podmínku splňuje beze zbytku. Navíc je ve výborné duševní i fyzické kondici, stále aktivní, intelektuálně ostrý a názorově čitelný – což je v dnešní rozbředlé politice spíše výjimka.

Argument věku? Pokud někdo tvrdí, že Klaus je „příliš starý“, pak nevede seriózní debatu, ale dopouští se laciné a trapné diskriminace. Ve veřejném prostoru by dnes neměla mít místo.

Politika není atletický sprint, ale maraton zkušeností, paměti a schopnosti předvídat důsledky rozhodnutí.

Jde na náměstích o rozbití vlády, nebo celé země? Ekonomický rozměr konfliktů se stále opomíjí

Václav Klaus jako ministr životního prostředí by byl možná pro některé provokací. Ale také by to byl jasný návrat k politice, která se nebojí myslet. A to je přesně to, co české životní prostředí – i česká politika – momentálně potřebují.

Dejme tam Klause! Motoristé, nebojte se ho navrhnout!

