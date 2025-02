Bude z naší armády servis pro kámoše generálů, nebo Fiala konečně zasáhne?

Ministryně jasně řekla, že se kauza musí vyšetřit, je povinna nechat události prověřit, dodala též, že se ji nelíbí, že konkrétně tato iniciativa, kterou zaštiťuje náčelník generálního štábu Karel Řehka, má protekční postavení.

Opět citujme, aby nedošlo k mýlce, paní Černochovou: „Je to strašně nefér vůči jiným spolkům, které pomáhají Ukrajině, a je jich celá řada, které si to tam vozí samy za své a nemají diplomatické pasy. To, že diplomatický pas má pan (Jan) Veverka jako jediný příslušník aktivní zálohy, to mi teda normální nepřijde.“

Mezitím se mnozí představitelé iniciativy nechali v médiích uraženě slyšet, že všechna obvinění odmítají, nicméně například podnikatel Veverka nepopřel, že získal diplomatický pas, zato se pouští do urážení politiků a zpravodajců. O trestním oznámení pro pomluvu, které podal herec Ondřej Vetchý, asi nemá cenu uvažovat jinak, než jako o projevu uražené ješitnosti.

Pro diplomatické pasy jako pro buřta

Představitelé armády i dronové iniciativy jsou nepochybně vedení těmi nejlepšími úmysly, nicméně i pro ně platí zákony této země. K liberální demokracii neodmyslitelně patří civilní kontrola armády.

Bojovníci za demokracii tedy nemohou tvrdit, že pro ně platí nějaké speciální výjimky jen proto, že se kamarádí s vysoce postavenými generály a dělají dobrou věc, přičemž o tom, co je dobrá věc, rozhodují jen oni. Proto si snad mohou chodit na ministerstvo zahraničí pro diplomatické pasy jako pro buřta do kantýny?

Ministryně Černochová se již v minulosti vymezovala vůči veliteli speciálních sil Miroslavu Hofírkovi, který měl prý podepisovat, v rozporu se svými pravomocemi, žádosti o diplomatické pasy pro pány z dronové iniciativy. Ministryně Černochová se nechala slyšet, že ji pana Hofírka zakázal potrestat prezident republiky Petr Pavel. Prý pan Hofírek „nemá být řešen“, tedy přeloženo, tento vysoký důstojník nespadá pod civilní kontrolu.

Vyšetřovatelé vojenské policie zkoumají „možné neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany a možné využívání příslušníků armády nad rámec úkolů ozbrojených sil“. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova měli prý nezákonně dopravovat na Ukrajinu pro soukromou iniciativu drony.

Potvrdí-li se některé z podezření, ať již s diplomatickými pasy, či se zneužíváním armády, máme co dělat s flagrantním porušením zákonů, ale též pravidel a zásad liberální demokracie. Je snad v pořádku, že nějaké prominentní soukromé iniciativě může sloužit armáda jako bezplatná servisní organizace?

Nekontrolované mocenské praktiky

Politický rozměr kauzy je též nepominutelný, je-li pravda, že prezident Pavel, bývalý generál, brání ministryni obrany ve vykonávání pravomocí, je to na pováženou. Zvlášť drží-li prezident ochrannou ruku nad praktikami, které nejsou v souladu se zákonem. Mluvit v téhle souvislosti o generálské juntě by bylo hysterické, ale nikým nekontrolované generálské mocenské praktiky tu zřetelně rozeznáváme.

Pokud se paní Černochová proti těmto způsobům jistí tím, že nechává pracovat vojenskou policii, nelze se ji divit, žene ji pud sebezáchovy. Co je však na pováženou, je nečinnost Petra Fialy, který se své ministryně nezastane a nechává část armády dělat si, co chce. Což si profesor politologie neuvědomuje, že tyhle praktiky připomínají spíš banánovou republiku, než vzorovou liberální demokracii, kterou se premiér tak rád zašťiťuje?