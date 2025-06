Oběšení Starostové a prodaná ledvina. Autor se musí udat policii

Vezměme si případ paní Evy Decroix. Nevýrazná, nepodstatná, nekonfliktní, skandály nezatížená politička, jež se řízením osudu dostala do křesla ministryně spravedlnosti, teď dostává čočku, že neoprávněně používala titul magistry, zkratkou Mgr. Ó ty hrůzo!

Vystudovala práva na univerzitě ve Francii, konkrétně na Université Lille 2: Droit et Santé. České ministerstvo školství milostivě - i na základě doporučení Právnické fakulty UK - uznalo toto studium za rovnocenné s českým vysokoškolským právnickým vzděláním, jen to paní Decroix dle našich striktních pravidel neopravňuje užívat zkratku Mgr. Prostě není magistra práv z české školy. Skutečný skandál! Zvláště ve chvíli, kdy si paní Decroix na pražských právech udělala Ph.D., což je ještě o stupeň vyšší šarže.

Takže budeme kárat někoho, že drze vystudoval v zahraničí, místo aby si koupil titul na plzeňských právech nebo kdesi v Sládkovičovu? Budeme někomu vyčítat, že má na některých papírech obrazně řečeno titul „první důstojník“, i když je už dávno „kapitán“?

Lidičky, nekape tady někomu na karbid?

Dávky, nebo ledvina?

Podobný hon zažila nedávno senátorka Adéla Šípová. Pětadvacátého února, když hrozilo, že politici budou nějakou chvíli bez výplaty, dala na síť X text následujícího znění: „Prezident vetoval zvýšení platů ústavních činitelů. Aspoň tak někteří z nás zjistíme, jaké to je, když rodinám přijdou dávky o měsíce později. Tak snad nebudu muset prodat ledvinu.“

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Každý, kdo má alespoň jedno oko a alespoň jednu mozkovou synapsi, chápe, co je sdělení a co je nadsázka. Sdělení zní „Aspoň tak někteří z nás zjistíme, jaké to je, když rodinám přijdou dávky o měsíce později“, což je v podstatě velmi solidární a sociální vyjádření; „snad nebudu muset prodat ledvinu“ je očividná nadsázka. Pokus o vtip, který se jaksi nezdařil – ale v žádném případě nic arogantního či asociálního.

Jenže málokdo četl tento její původní tweet. Ve veřejném prostoru se jako virus začala šířit jen ta poslední věta o prodané ledvině. Jako by senátorka byla nenažraná persona, co se rve za svůj stotisícový plat a nechápe, jak žijí „normální lidi“.

Chlívek paní Šípovou nelituje, kdo chce dělat politiku, měl by vědět, jakými výroky si může nechtěně naběhnout. Ale zvedá se mu kufr z těch, kteří vědomě vzali jen poslední kousek tweetu, ze zjevně nepovedeného humoru udělali hlavní a jediné sdělení a na něm si pak brousili intelektuální a morální drápky.

Pohoršení a oběšení

Poslední glosa se píše obzvláště těžko - zastávat se Zuzany Majerové, předsedkyně projektu Trikolora kandidující za Okamurovu SPD, je i pro Chlívek trochu příliš kyselá káva. Ale pokud ji podle policejní mluvčí vyšetřuje policie za to, že chování koaličního STAN na síti X komentovala slovy „Spolu chyceni, spolu oběšeni“, pak se musí Chlívek pilné české policii nahlásit také. Napsal stejná slova o několik dní dřív než paní Majerová a skoro by se vsadil, že podobně moudrých a vtipných nás bylo po českých hospodách, kavárnách i internetech mnohem víc.

Takže Chlívek teď chtě nechtě volá: Příslušníci, konejte svou povinnost!