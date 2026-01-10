Nové centrum odporu proti Trumpovi a federální vládě? V Minnesotě to po střelbě vře

Událost ovšem vyvolala silnou odezvu mezi obyvateli Minneapolisu, ale také ve správě města i státu Minnesota – nezapomínejme, že guvernérem Minnesoty je Tim Waltz, bývalý demokratický kandidát na viceprezidenta a velký kritik současné federální administrativy.
Už se ví, kdo zabil řidičku v Minneapolisu. Kolují nové záběry, protesty neutichají
Přestože se ministryně vnitra Kristy Noemová snažila událost uklidnit prohlášením, že pracovník agentury ICE zastřelil řidičku v sebeobraně ve chvíli, kdy na něj svým vozem najížděla, otevřel incident širší debatu o fungování federálních imigračních složek, jejich transparentnosti a odpovědnosti.
Podle dostupných informací došlo ke střelbě během operace, kterou ICE prováděla v rámci širšího zásahu zaměřeného na osoby podezřelé z porušení imigračních předpisů. Federální vláda interpretuje události tak, že agent ICE jednal v sebeobraně poté, co se řidička pokusila odjet a údajně ohrozila život zasahujících. Tato verze byla ovšem téměř v mžiku zpochybněna videi pořízenými přihlížejícími občany. Místní představitelé začali ihned upozorňovat na nedostatek věrohodných informací, absenci kamerových záznamů a dlouhodobé problémy s komunikací mezi ICE a místními orgány.
Po politováníhodném zásahu reagoval jak starosta Minneapolisu, tak guvernér Minnesoty, ale také několik členů Kongresu. Vesměs agenturu ICE vyzvali, aby okamžitě ukončila své operace ve státě, dokud nebude incident plně vyšetřen. Argumentují tím, že federální agenti působí v místních komunitách bez dostatečné kontroly a že jejich zásahy často eskalují téměř nevinné situace, které by místní policie řešila střídměji a nenásilně. Někteří politici dokonce tvrdí, že přítomnost ICE představuje bezpečnostní riziko pro obyvatele města a zákonné občany Spojených států.
„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem
V Minneapolis nyní demonstrují jeho občané, kteří požadují zveřejnění detailů zásahu. Jméno agenta bylo mezitím zveřejněno a jeho minulé zásahy, jakož i související zranění, jsou pod drobnohledem veřejnosti. Minneapolis přitom není na titulcích národních deníků poprvé.
Má již za sebou několik let intenzivních debat o policejní reformě, a to zejména po smrti George Floyda. Je zřejmé, že jakýkoli incident zahrnující ozbrojené složky v tomto městě pouze přilije olej do ohně. Ovšem co naplat, federální úřady trvají na tom, že agent ICE jednal v souladu s pravidly a že zásah byl součástí rutinní operace. Kritici tvrdí, že agentura se dlouhodobě vyhýbá odpovědnosti a že její operace probíhají v právním vakuu, kde je obtížné domoci se transparentnosti.
Kde je tedy pravda? Je ICE oním obětním beránkem, na které kritici házejí všechny problémy, které současná administrativa vytvořila anebo znovu otevírá otázku, zda by Washington neměl přistoupit k legislativním omezením působení federálních složek na svém území?
Politico konstatuje, že incident v Minneapolis se stal symbolem hlubšího napětí mezi federálními a místními institucemi. Zatímco federální úřady trvají na tom, že jejich zásahy jsou nezbytné pro vymáhání imigračního práva, místní představitelé tvrdí, že tyto operace narušují bezpečnost a důvěru v komunitách. Vyšetřování případu bude pravděpodobně trvat týdny či měsíce, ale politické důsledky jsou patrné už nyní: Minnesota se stává jedním z center odporu proti federálním imigračním zásahům a incident může ovlivnit i celostátní debatu o budoucnosti ICE.