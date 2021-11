Možná by slogan měl znít: Václavem Havlem snadno a levně. V souvislosti se 17. listopadem totiž dostoupil „merchandising“ Václava Havla jistého vrcholu. Náboženský rozměr měl havlovský kult vždy, avšak podobu procesí přenášejícího politikovu bustu do kavárny jsme tu zatím neměli. Ano, katolíci uctívají organické zbytky vybraných spolubližních ve víře, že jim to pomůže řešit některé životní situace.