Názor

Vsadili byste na to, že Ukrajina vyhraje válku? Raději ne, že. Ale řekli byste nahlas, že se má Ukrajina vzdát? To už je ošemetné. Myslí si to asi dost Evropanů. Ale kdo by to řekl nahlas, přiznal by, že agrese se vyplácí. Je to dilema Západu.