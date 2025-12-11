Zbláznili se? Topolánek se diví kritikům Babiše. A ploténka jako elegantní řešení

Teď má Babiš třicet dní na to, aby definitivně vypořádal své vztahy s Agrofertem, který přislíbil převést do tzv. slepého fondu s tím, že nebude jeho konečným vlastníkem ani beneficientem a firmu dostanou „zpět“ jeho děti až po Babišově skonu. Zatímco Pavel tento způsob řešení ocenil, pro řadu odpůrců šéfa ANO je to stále nedostatečné.
Pozoruhodný byl v tomto smyslu komentář bývalého předsedy vlády a ODS Mirka Topolánka, kterého asi nikdo nemůže ani náznakem podezírat z toho, že by jinak s Babišem politicky či lidsky souzněl. Topolánek o věci mluvil v podcastu Zlomený Topol, který dělá s novinářkou Lenkou Zlámalovou.
„Řekli jsme už dávno, že jsou v zásadě dvě varianty. Jedna je komplikovaný prodej, o kterém on nesmí říct vůbec nic, a ta druhá je blind trust. Docela bych řekl, že to, co Babiš oznámil, překračuje očekávání. On si na to opravdu už nesáhne,“ řekl Topolánek den před Babišovým jmenováním.
Následně Zlámalová zmínila kritiky tohoto řešení. „Někteří politici, třeba ministr Dvořák, se podivují nad tím, že beneficientem zůstává rodina,“ konstatovala. „To, že se někdo podivuje, že svůj majetek zdědí jeho rodina, to mě úplně fascinuje. Vystoupil Martin Dvořák, že to je takový jako divný. No tak se zbláznili? To už je prostě, jako kdyby tam seděli bolševici. On (Babiš) udělal to, co měl,“ poznamenal Topolánek. Bude zajímavé sledovat jeho reakce, až mu Babišovi odpůrci začnou posílat zprávy, že je na výplatní listině Agrofertu…
Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu
● Zatímco ostatní ministři budou prezidentem Pavlem jmenováni do funkcí v pondělí ráno, to nejpřetřásanější jméno mezi nimi bude chybět. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil nový premiér Babiš. Zdůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.
Čestný prezident Motoristů Turek se měl v pondělí s Pavlem setkat, aby mu vysvětlil své „kauzy“ včetně starých příspěvků na sociálních sítích, které se hemžily obdivem ke třetí říši a rasistickými průpovídkami, kvůli kterým ho prezident odmítá. Ještě minulý čtvrtek Turek v rozhovoru pro MF DNES tvrdil, že chce Pavlovi všechny věci vysvětlit a přesvědčit ho, aby ho jmenoval ministrem životního prostředí. „Svatoušek určitě nejsem. Můj mediální obraz je špatný, ale právně jsem bezúhonný,“ řekl doslova.
Jenže pak přišel s tím, že má vyhřezlou ploténku, bere silné prášky proti bolesti a dorazit nemůže. V pondělí by se měl podrobit menšímu zákroku, takže prý nechce jmenování vlády zdržovat.
Turek leží v nemocnici a bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis
Do zdravotního stavu člověka nikdo nevidí. Faktem je, že se vznikající vládě i Motoristům Turkova náhlá indispozice víceméně hodí. Vzhledem k tomu, co bylo z Hradu několikrát jasně řečeno, by Pavel Turka do vlády beztak jmenovat odmítl. V tu chvíli by Motoristé museli reagovat, protože jsou pod tlakem svých voličů a příznivců, kteří Turka v kabinetu chtějí stůj co stůj. To by mohlo jmenování vlády prodloužit, když ne zhatit úplně. A s tím třeba i Babišovu vytouženou účast na summitu Evropské rady.
Jakkoli Turkovi velkou bolest nepřeje snad nikdo, je za této situace „vyhřezlá ploténka“ vcelku elegantním řešením. Šéf Motoristů a ostatní budou asi ještě pár dní směrem k Pavlovi zdrženliví a počkají, až budou mít ministerské dekrety v ruce. Teprve pak asi spustí proti prezidentovi pořádnou kanonádu a uvidí se, kdo bude mít pevnější nervy.