Míří ženy do čela? Dosavadní zájemci o Hrad působí zatím dost unaveně

Ne že by se dalo paušálně tvrdit, že kdyby v této parlamentní komoře byla nadpoloviční většina žen, tak by pracovala lépe. Nicméně už to zkoušíme s muži hodně dlouho a výkon nic moc. V letošním senátním úspěchu žen můžeme nalézat znamení jejich nástupu. Nebo je to jen výkyv?

Dobré je, že ženy dostávají více míst na kandidátkách, a doufejme, že strany trend udrží. Leckdo předpokládá, že ženská kandidátka má na své straně výhodu proti mužům v nadcházející prezidentské volbě. Proč ne.

Bude velmi záležet na uchazečích. Do Senátu kandidují většinou muži za zenitem s představou vejminku. Dosavadní zájemci o Hrad, bez ohledu na pohlaví, působí zatím dost unaveným dojmem, jako by hledali pro další roky také nějaký důstojný psací stůl, za kterým by pózovali.

Volba prezidenta je za rohem a ženy se příliš nehlásí, třeba se v nich ale něco zlomí. Většina národa nechce mít prezidentem vycpaného generála nebo něco podobného.