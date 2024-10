Kdo v roce 2025 zahraje Karla Schwarzenberga? Na Kalouska čeká několik úskalí

Kalousek mluví o možném projektu zatím jen v náznacích. Na Seznam zprávách zmínil, že nová strana by musela vzniknout do konce ledna, protože „v únoru je pozdě“. Jsou na to potřeba vyšší desítky milionů a nyní panuje společensky „podobná situace jako v roce 2009“ (kdy vznikla TOP 09).

Měla by ale taková strana šanci? Podle mého názoru měla, protože Kalousek je jedním z nejchytřejších a nejzkušenějších českých politiků, i když nemá úplně nejlepší image. Pokud totiž taková partaj vznikne, tak to bude promyšlený projekt, pokud by promyšlená být neměla, tak prostě nevznikne.

Nečekám, že by politický matador představil „stranu jedné tiskovky“, která bude mít svěží logo, pak o ní nebude několik měsíců slyšet a nakonec dostane 2,5 %.

Proč si to myslím?

– Kalousek už jednu stranu zakládal, takže ví, kolik je na to potřeba peněz, kolik je na to potřeba lidí a jak si zařídit publicitu, aby projekt „nevybouchl“. Nemluvě o tom, že zná i všechny nutné byrokratické úkony.

– Čeští voliči mají v politice obecně rádi „spasitele“, ať už jimi byli Piráti, nebo vlastně i svého času TOP 09. I Kalouskova nová strana by tuto roli na sebe vzala.

Reklamní expert Robert Le Veneur, který se zabývá běžně spotřebním trhem a občas si „odskočí“ do politického marketingu, mi ke Kalouskovi napsal několik inspirativních poznámek. Vzal volební účast v krajských volbách 2020 a těch posledních letošních a všiml si, že ve Středočeském kraji, který si vzal jako modelový příklad, bylo v roce 2020 vydáno 424 tisíc volebních obálek a letos 351 tisíc. Letos tedy přišlo o 73 tisíc voličů méně.

Vyvodil z toho, že poměrně dost lidí nemá koho volit, a proto k volbám nepřišli. Může jich být něco mezi 15 až 20 %. Tyto lidi by projekt nové strany mohl zajímat.

Na druhou stranu, i když se novináři obecně domnívají, že Kalousek už má stranu takřka připravenou a ve startovních blocích čekají budoucí kandidáti, aby sprintovali do Sněmovny, nemusí to tak být. Z náznaků, které jsem pochytil od lidí kolem Kalouska, mám spíš pocit, že mistr minimálně ještě v létě moc nevěděl, jak by stranu dal dohromady, a vyčkával.

Klíčový parťák

Na Kalouska čeká několik úskalí. Jeho mantrou vždy bylo snižování státního dluhu a odpovědné hospodaření. Ale nejsem si jist, jestli na to budou voliči po několika letech inflace a zdražování úplně slyšet. Spíš budou chtít od vlády něco dostat než zase šetřit. To Kalouskovi nehraje do karet, byť je jasné, že jeho cílová skupina se asi nesloží ze zprávy, že máslo zdražilo na 65 korun.

Ale především bude záležet na tom, kdo bude tentokrát „hrát Karla Schwarzenberga“. Voliči totiž budou zvědaví, jestli Kalousek zase představí nějakého atraktivního parťáka, který bude jeho osobnost trochu vyvažovat (a může to být klidně i víc lidí).

Situace nahrává tomu, že by ten parťák měl být tentokrát ekonom. Kdyby chtěl partaj táhnout Kalousek sám, tak by to až tak nefungovalo. On má však ještě jednu slabůstku. Novinářům po vyjití textů občas zavolá, pokud se mu něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasí. Zavolá dnes?