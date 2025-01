Mirek Kalousek, zachránce Petra Fialy. Pane Vaněk, to jsou paradoxy!

Zhruba před rokem tu v textu zvaném Fialovi sirotci stálo:

„Na podzim 2021 hlasovalo pro současné vládní strany přes dva a čtvrt milionu voličů. A podle průzkumů obliby od kterékoli demoskopické agentury u většiny voličů vystřídala fázi očekávání již dávno fáze zklamání. Přitom lze čekat, že většina z oněch 2 333 681 voličů ani tak nebude chtít dát svůj hlas Babišovi či Okamurovi. O tento, dejme tomu, půldruhý milion osiřelých voličů se začnou hlásit noví spasitelé, kteří se na zklamání a hněvu budou chtít vynést k moci. Bylo by s podivem, kdyby se do příštích sněmovních voleb neobjevily nějaké nové Věci veřejné, TOP 09 či ANO 2011, které budou slibovat rozkoš bez rizika, bezbolestné úspory a boj proti korupci.“

Na tomto popisu není co měnit, snad jen dodat, že ze stádečka aspirantů už teď výrazně vystupují dvě figury: Filip Turek a Kateřina Konečná.

Tak strašně úmorný proces

Třetím důležitým jménem je pak zmíněný Kalousek, který naopak nebude novou politickou stranu zakládat. Ten již pomohl vzniku koalice Spolu, když dobrovolně/nedobrovolně odešel z čela TOP 09. A teď jí zachraňuje kůži tím, že „z vážných osobních důvodů“ nezakládá novou partaj, která by přinejmenším část zklamaných vládních hlasů mohla nabírat lžící od bagru.

Chlívek netuší, jaké jsou páně Kalouskovy vážné důvody, a bude optimisticky doufat, že nejsou nijak ohrožující - pro Novinky.cz se MK nechal slyšel, že „kdyby tyto důvody pominuly, tak návrat nevylučuje“.

Chlívek proto neví, zda se MK někdy nevrátí, protože politika mu zjevně chybí jako praseti drbání. Ale může alespoň naznačit, proč zatím žádnou partaj nezaložil.

Kalousek už jednu partaj skládal, jak známo, TOP 09 před šestnácti lety. A to byl výrazně mladší, měl za zády popstar Karla Schwarzenberga, mohl se opřít o ohromné množství zkušených politiků z KDU-ČSL, kteří spolu s ním zdrhli do nové strany. A byl v té době také ministrem financí, o jehož přízeň se někteří sponzoři ucházejí tuze ochotně. Jinak řečeno: pro založení partaje potřebujete krom nápadu a lídra také hromadu peněz a nadšených lidí.

Jenže Kalouskovi dnes není osmačtyřicet, letos mu bude pětašedesát. Nemá za sebou zklamané lidovce, kteří by mu pomohli postavit „lepší křesťanské demokraty“. Nemá ani magnet na sponzory a voliče v podobě „knížete“, nemá pod sebou ani celé ministerstvo financí, které reguluje třeba hazard a třeba exekutory… A na rozdíl od ostatních ví, jak strašně úmorný ten proces zakládání a tvorby strany tehdy byl - Chlívku osobně si na to tehdy opakovaně stěžoval.

Smrtelné nebezpečí

A proč tedy spadl Fialovi kámen ze srdce a proč je zachráncem Spolu, minimálně pro letošní volby?

Kalousek je v prvé řadě řádově zkušenější než kterýkoli z vládních politiků - byl zatraceně vlivným ekonomickým náměstkem ministra obrany v době, kdy Vítek Rakušan ještě seděl na základní škole, byl předsedou lidovců ve chvíli, kdy byl Marian Jurečka pouhý mládežník. Politickou zkušeností, schopností bojovat na několika mocenských frontách a zejména strategicky plánovat na mnoho tahů dopředu se ze současné vlády nemůže rovnat nikdo - snad jen s výjimkou samotného premiéra v oblasti taktického myšlení.

A protože vláda Kalouskovi svým ekonomickým neumětelstvím a s prominutím neustálým rozpočtovým lhaním servírovala ekonomická témata jak na stříbrném podnose, byl by jeho případný návrat do politiky zejména pro koalici Spolu smrtelně nebezpečným. I kdyby si jeho partaj urvala nějakých sedm procent, mohla by takovou ODS stejně srazit na kolena - respektive na stejně nízká čísla.

Chlívek p. t. čtenářům prozradí tajemství: ten kámen, který spadl Petru Fialovi ze srdce, udělal takové bum, že dolehlo až do Chlívku.