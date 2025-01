Takzvaná Kalouskova strana může i bez Kalouska koalici pěkně zatopit

Víme tedy, že strana vznikne, ale bez matadora Kalouska, v kterém viděli mnozí zachránce pravice. On sám již dříve vyhlásil, že pokud se má do voleb objevit nějaký nový politický subjekt, musí to být nejpozději v lednu, aby se stačil etablovat, předvést voličům svou nabídku a aby se též dokázal probojovat do průzkumů.

Nechejme na panu Březinovi, s čím nás osloví, a podívejme se na možnosti, co by nová, patrně pravicová strana mohla dokázat.

Bez osobnosti to nepůjde

Samozřejmě zachránit současnou koalici. Tím, že vznikne nový subjekt, který bude slibovat pravicovou politiku, může k urnám nalákat zklamané voliče vládní koalice (kteří chtějí zůstat doma a raději nevolit), i ty, kteří třeba Spolu nevolí důsledně, z nechuti k beznázorovému, či všenázorovému slepenci.

To může samozřejmě vyjít, avšak předpokládá to, vedle uvěřitelné programové nabídky, i nějaké osobnosti v čele takové strany. A sám pan Březina, při vší úctě, takovou osobností není ani náhodou.

Že není známý, by nevadilo, ale nebude to ani žádný organizační génius, vždyť nedokázal, se všemi svými penězi, sehnat ani dostatek podpisů pro svou prezidentskou kandidaturu. Ze 70 tisíc podpisů, které jeho štáb tehdy nasbíral, po přezkumu zůstalo 45 tisíc, což je pro uchazeče o úřad prezidenta málo.

I Miroslav Kalousek, zkušený politický praktik a výborný rétor, potřeboval k úspěchu svého projektu Karla Schwarzenberga, osobnost natolik výjimečnou, že pomohl nejen TOP 09 u voleb, ale utkal se i s Milošem Zemanem ve druhém kole prezidentské volby. To chce hotového politika, člověka se zkušenostmi nejenom z provozu, ale nejlépe i z exekutivy, osobu známou a mediálně šikovnou. Má někoho takového vedle sebe Tomáš Březina?

Avšak buďme přející, představme si, že pan Březina dosáhne úspěchu a získá nejen odpadlé voliče Spolu, ale i ty, kteří se koalici chystají volit už dnes. Tím by mohl výrazně přeskupit síly. Nyní si trošku zaspekulujme: Pokud by Spolu oslabilo, a Starostové naopak posílili, může být premiérem příští pětikoalice Vít Rakušan a Spolu tvořit nejslabšího koaličního partnera. Je to sice hodně divoká představa, nicméně připusťme, že Spolu těží dominantně z faktu, že na pravici je vlastně nulová nabídka.

Musíme samozřejmě zvažovat i opačný výsledek, kdy se nové straně nebude dařit a u voleb hlasy jejich voličů propadnou. To by téměř jistě znamenalo konec pokračování současné vlády.

Když jde o „záchranu demokracie“

V téhle souvislosti si připomeňme paradoxní postoje reprezentované některými novináři a politology, kteří se veřejně téměř modlí za to, aby u podzimních voleb opět propadlo mnoho hlasů na levici a koalice mohla pokračovat. Pro demokracii sice taková situace není optimální, protože lidé, jejichž hlasy propadly, nejsou reprezentováni ve sněmovně, ale když jde o „záchranu demokracie“ pro „naši“ koalici, jdou i zásady demokracie zjevně stranou.

Vznik nové strany každopádně není dobrou zprávou pro vládní koalici, oslabuje její vyhlídky. Čím rozdrobenější bude jejich tábor, tím menší šance mu náš volební systém dává, dominantní vítěze totiž bonifikuje.

Premiér a jeho kolegové se sice mohou radovat z toho, že nebudou muset čelit debatérovi Kalouskových schopností, ale i tak zakusí, co to je být okoukaný a mít na hrbu hromadu nesplněných slibů. No a v nejlepším případě si zopakují své dosavadní vládnutí, v pěti, oslabení a s novým nevyzpytatelným partnerem. Značka ideál.