Proč v politice chybí Miroslav Kalousek, tento strašák „nezkorumpovaných“

Řeknete si, vždyť je to politik bývalý, nemá funkce a nikam nekandiduje, to se mu to mluví.

V jistém směru je to pravda, jsme pět měsíců před volbami a politické agitace připomínají ze všeho nejvíc jarmark, kde se trhovci vzájemně překřikují při pokusech přilákat zákazníka. Je-li však chloubou „nepopulistické“ vládní politiky slibovat vysoké výdaje na zbrojení, mělo by být její chloubou i vysvětlení, z čeho se tento výdaj bude financovat. Bohužel současná vládní koalice se chová stejně účelově a „populisticky“ jako opozice a na žádné otázky nám do voleb seriózně neodpoví, uslyšíme jen sliby a manipulace obracející realitu ve prospěch toho, či onoho.

Je, či není to politik?

Pan Kalousek nikam nekandiduje a není ani členem žádné politické strany. A zdá se, že poptávka po „starém dobrém“ Kalouskovi, který se nebojí být nepopulární, je stále nemalá. Vždyť jeho ostré výroky, někdy i vulgární, zpravidla neminuly cíl. A nepřekáželo mu, že občas hodně lidí naštval, nikdy totiž nestál v čele catch all party, tedy strany pro všechny.

Drsné rozpočtové výroky byly vždy součástí jeho marketingu. Že je o něco podobného jako připomínání nepříjemných faktů zájem, je zjevné i z toho, jak často se objevuje v médiích.

Například Hospodářské noviny s ním v březnovém rozhovoru jako bývalým politikem na dvou tiskových stranách rozebíraly, jak je důležité, aby Česko zbrojilo, jen čtenářům zatajili, že Miroslav Kalousek je od února poradcem zbrojařské STV Group. Nic proti zbrojení, jen je poctivé před čtenáři nezatajovat relevantní fakta. Informace nebyla důvěrná, o Kalouskově úvazku referovala i ČTK.

Pan Kalousek zajisté už není členem žádné politické strany, nicméně místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny zůstává, do této funkce jej jmenovala vláda jako člena TOP 09. Tak co, je pan Kalousek politikem, nebo už není? V posledním roce rozdával rozhovory na téma, zda vznikne či nevznikne nová strana, je tedy politicky irelevantní? Těžko. Prorokoval, že nová strana sice vznikne, ale bez něj. Nakonec žádná nevznikla, z čehož je patrné pouze to, že ani on není neomylný.

Partner do věcnější debaty

Miroslav Kalousek politiku zatím neopustil, teoreticky stále pracuje pro TOP 09, jejímž není členem, ale sedí jako její reprezentant ve vedení VZP. Podobně je angažován i u velkého zbrojaře, vykonává pro něj práci na pomezí politiky a byznysu. Jsou tím pádem jeho výroky ohledně zbrojení, strategického směřování země či rozpočtových otázek irelevantní? Nikoli, ani podobné střety zájmů relevanci jeho výroků nevynulují. Jen si člověk občas pomyslí své, třeba když od něj slyší nabádání, abychom zbrojili víc a víc.

Politik jeho inteligence, formulačních schopností a vtipu naší reprezentaci chybí. Jeho bývalí kolegové a souputníci na takzvané pravicové části spektra působí ve srovnání s ním jako „lidé s hendikepem“, jak se dnes korektně říká. Proto by bylo docela dobré, kdyby se on sám do politiky vrátil, posunul by debatu trošku jiným, troufám si odhadnout věcnějším směrem.

Měl by se Miroslav Kalousek podle vás vrátit do aktivní politiky? Ano 71 %(22 hlasů) Ne 29 %(9 hlasů)

Ne, nikdo nemůže tvrdit, že Miroslav Kalousek je anděl s čistými úmysly, který nikdy neintrikoval, v životě nepoužil špinavý trik k získání větší moci a že je vždy stoprocentně pravdomluvný a střízlivý. Problém je v tom, že podobné „vady“ vykazuje většina politiků.

Je možné, že se Miroslav Kalousek vrátí, až podzimní volby spláchnou pár hradů z písku, bylo by škoda, kdyby zůstal jen politikem na zapřenou, který rozdává nezávazné rady a používá hloupější novináře k výkonu svých mimopolitických aktivit.