Dnes jsme jinde. Rok 2000 je už minulostí a televize vysílá jiné dokumenty o zvířatech. Třeba Vymřeli, či ještě žijí? Biolog Forrest Galante provází diváky po stopách živočišných druhů pokládaných za vyhynulé, které ale mohou stále přežívat. Patří k nim tasmánský vakovlk, jávský tygr či alka velká. Ale mohl by k nim patřit i český politik Miroslav Sládek.
Sládek (*1950) neodmyslitelně náležel do mozaiky 90. let. Už v únoru 1990 založil Sdružení pro republiku – Republikánskou stranu Československa (SPR-RSČ). Byl prvním politikem, který využil téma Romů (on zásadně říkal cikánů), i prvním, kdo si vykoledoval cejch krajní pravice. Co se mu nehodilo, označil za podvod. Klausovské elity chtěl „smést do Vltavy“.
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Byl první, kdo u nás politicky razil český nacionalismus. V roce 1994, na česko-německé tryzně v Terezíně, Sládkovi republikáni rozkopali věnce… A třikrát (1992, 1993, 1998) kandidoval na prezidenta.
Když ale Sládek neuspěl ve volbách do Sněmovny v roce 1998, začal se z politiky vytrácet. V roce 2013 jeho strana úředně zanikla. Z dobrých důvodů mohl být považován za vyhynulý druh, ač se jeho místo snažili obsadit jiní. Teď se ale dovídáme, že Sládek se jako první přihlásil ke kandidatuře v prezidentských volbách v roce 2028 a už začal sbírat podpisy.
Jak je to tedy s druhem Miroslava Sládka a jeho souputníků. Vymřeli, či ještě žijí?
Kdopak mu to „sežere“
Odpověď samozřejmě zní, že žijí. Jiná věc je, jak žijí. Už ne tak, aby mohli doufat v reálný volební úspěch. Spíše tak, aby na sebe Sládek upoutával pozornost. Ať už svou kandidaturou, nebo třeba rozhovory pro média. Příkladem je čerstvý rozhovor pro MF DNES.
Sládek je mentálně ukotven ve 20. století, tak jako Václav Klaus či Miloš Zeman. Tak jako byli císař František Josef i prezident Masaryk ukotveni ve století devatenáctém. Je to politik, který už nedokáže oslovit digitální generaci 21. století, a ani nemá takové ambice. Spíše se zdá, že si vystačí se svými vrstevníky jako politickými partnery i jako voliči. Prostě s lidmi slyšícími na to, že vše, co se jim nelíbí, je podvod, podraz či habaďůra, kterou na ně ušily elity.
Ale i to může mít humorné stránky. Sládek se v rozhovoru pro MF DNES diví: „Jak je možné, že 37 let po sametové revoluci jsou ve vedení státu samí soudruzi. Prezident je komunista, premiér estébák. Koho jsme to tehdy vlastně svrhli, když jsou tam dodnes?“
V zásadě má pravdu, sami o tom často píšeme, ale… Kdyby to říkal bytostný antikomunista, člověk, který strávil dobu komunismu v odboji, ve vězení či v exilu, bylo by to o. k. Ale říká-li to Sládek coby bývalý zaměstnanec ČÚTI, myslí to vážně?
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ČÚTI byla zkratka Českého úřadu pro tisk a informace, tedy normalizační cenzury. Ten úřad vznikl 30. srpna 1968, týden po sovětské invazi a podle požadavků „moskevského protokolu“. Nahradil cenzuru zrušenou v červnu. A Sládek v té obnovené cenzuře působil v letech 1981–1986.
Sládkovi tedy vadí „samí soudruzi“ ve vedení státu, ale nevadí mu jeho kaňka na ČÚTI. Má prostě své definice. V 90. letech tvrdil, že nemůže být rasista, když Romové (cikáni) i etničtí Češi patří do téže indoevropské rasy. Teď sugeruje, že pracovník komunistické cenzury, který nevlastnil legitimaci KSČ, neměl s komunistickým režimem nic společného.
„Sežere“ mu to někdo? Možná ano. Vždyť se najdou lidé, kterým vadí komunistická minulost Petra Pavla, ale nevadí jim komunistická minulost Andreje Babiše či naopak.
Proč by měli raději volit Sládka?
Zajímavé je, s jakou nostalgií se Sládek ohlíží po 90. letech a elitách dobové politiky. Po těch, které chtěl tehdy „naházet do Vltavy“. Přiznává jim odhodlání stát si za svým nebo se i vzdát poslaneckého mandátu, jak učinil Jan Kalvoda (ve skutečnosti to bylo kvůli neoprávněnému užívání titulu JUDr.). V 90. letech prý v parlamentu „seděla oproti dnešním politikům elita“.
Dejme tomu, že na tom něco je. Ale koho to dnes zajímá? Může to zajímat digitální omladinu, pro niž je Sládek dinosaurus? Spíš to vypadá tak, že Sládek sází na seniory, své vrstevníky, kteří ho v devadesátkách uznávali. Ale dost z nich pak volilo ČSSD (Miloš Zeman říkal, že republikáni jsou „zdivočelí sociální demokraté“), Babiše či Okamuru.
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Mají tito lidé jediný reálný důvod, proč by raději volili Sládka?