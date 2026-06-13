* Miroslava Němcová, senátorka ODS a někdejší ortodoxní fanynka Václava Klause, vysvětlovala, proč ve svých 73 letech už nebude obhajovat senátní mandát a končí s politikou: „Míra agrese je už pro mě nesnesitelná.“ Politička označovaná za matku Terezu ODS se přitom agresivitě v politice snažila bránit s vypětím všech sil. Jen Andreji Babišovi udělila přídomky „prohnilý darebák“, „primitiv a ostuda ČR“, „estébák ulejvák“ či „zrádce a kolaborant“, Miloš Zeman byl „zvrácená a marná existence“, Karel Havlíček „tajtrlík očurávající rohy v Průhonicích“, Tomio Okamura „kašpar Pitomio“, europoslankyně Jana Nagyová „obžalovaná štangle salámu“, sněm ANO „fekálkonference“ či demonstranti proti Fialově vládě „ruští parchanti“. Zamávejme Němcové na cestě do penze, česká politika snad bez ní bude trochu méně hysterická.
* Zatímco v Česku soud civilizovaně pokutuje extremistickou SPD třemi miliony za vylhaný plakát s „chirurgy z dovozu“, v severoirském Belfastu tamní lůza podpaluje auta i domy jen proto, že tam chtěl obětavý súdánský chirurg jednomu místnímu občanovi dopomoci od hlavy. Holt jiný kraj, jiný mrav!
* Celých sedm měsíců to trvalo, než se ústřední volební lídr Motoristů Filip Turek po zvolení poslancem odvážil ve Sněmovně přistoupit k mikrofonu a poprvé promluvit. Ale jak to tak bývá, stavidlo se protrhlo a během novely stavebního zákona ve čtvrtek vystoupil hned osmkrát. Na sněmovního panice slušný výkon! Ne že by verbální průjem byl kdovíjak věrnou zprávou o aktivitě poslance, ale partajní lídr by ve Sněmovně občas utrousit slovo mohl – anebo tam alespoň přijít.
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Jak Turek kapituloval před EU. Vadí vám obří větrníky? Ale bez nich by nebyly dotace
* Úředníci z Úřadu vlády, kteří mají kabinetu poskytovat servis, stávkují proti tomu, že chce mít tato vláda jinak uspořádané poradní orgány, než to měla ta minulá. A sněmovní pravice stávce nadšeně fandí. Není náhodou 1. dubna?
* Poslankyně ODS Eva Decroix se po nedělní TV debatě pochlubila záplavou bezejmenných ohlasů fanoušků: „Byla jste skvělá. – Máte můj obdiv. – Vidím ve Vás budoucí premiérku, neuvažujete o tom? – Jste pěkná žena a mladá!!! - Evo, obdivuji Vás...“ Úřad práce by měl prověřit, zda paní poslankyně svého proslulého pana Václava, důchodce z Vysočiny, moc nepřetěžuje, zejména o víkendech!