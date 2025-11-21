Chystá Donald Trump pro Ukrajinu nový Mnichov? Ani ten nebyl cestou k trvalému míru…

Je to skutečně nový Mnichov? Ti, kteří v této navrhované dohodě vidí nový Mnichov, poukazují na to, že Ukrajina má fakticky odevzdat Rusku nejen ta území, která už Moskva dobyla, ale také oblasti, které Ukrajina ubránila za cenu krvavých ztrát. Včetně území, kde jsou důležitá opevnění, která brzdí postup ruské armády. K tomu má být omezena velikost ukrajinské armády a nakonec mírový plán sice obsahuje záruky pro Ukrajinu před novým ruským útokem, ale ty nejsou nijak konkrétní. A nakonec, má být omezena velikost ukrajinské armády, zatímco velikost té ruské nikoliv.
|
Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině
Ti, kdo vidí návrh mírových podmínek jinak, naopak upozorňují na to, že nejsou splněny všechny ruské podmínky. Že nenaplňuje cíle, které Kreml měl před velkou invazí na Ukrajinu v roce 2022 (i když Moskva své cíle neustále mění). A že je v Moskvě návrh chápán jako ústupek a možná dokonce výhra Kyjeva.
Rusko nezíská uznání nově zabraných území jako ruských de iure, ale jen de facto, nebere ohledy na ruské požadavky, neomezuje ukrajinskou armádu tak, jak by si Kreml představoval. Navíc se ruské peníze zmražené na Západě použily částečně na rekonstrukci Ukrajiny, což je pro Kreml červený hadr.
|
Co chcimíři nechtějí slyšet. Kam až může vést kapitulace Ukrajiny?
Jak to tedy je?
Jakou váhu dnes mají v Rusku zákony
Zatím vidíme jen nárys mírového plánu a navíc nepříliš dobře sepsaného, a tak je těžké dělat konečné závěry. Možná je ale dokument napsán takto záměrně a není to jen tím, že na něm prý pracovali dva diplomatičtí amatéři.
Podobně nepříliš jasně je totiž napsaná pasáž týkající se záruk Československu po odstoupení Sudet v mnichovské dohodě. Která mimochodem byla vnucena Československu stejně, jako se prý nyní snaží Spojené státy vnutit tento dokument Ukrajině. Prý s minimálními změnami. Aspoň že ukrajinským diplomatům na rozdíl od těch československých před válkou nebylo řečeno, že se od nich diskuse a připomínky neočekávají.
A stejně jako v případě mnichovské dohody to nevypadá, že by tenhle plán byl cestou k trvalému míru. Vypadá to totiž, že Kreml se sice má zavázat, že nepovede další agresi proti Ukrajině a ani proti Evropě, ale i když to bude zakotveno v zákoně, v Rusku teď zákony mnoho neznamenají a současným vládcům Kremlu se nedá věřit. Navíc v návrhu plánu uvedený dialog mezi Ruskem a NATO za zprostředkování Spojenými státy si Rusko může snadno vyložit tak, že budou splněny jeho předválečné požadavky na faktické omezení členství východo- a středoevropských zemí v Alianci.
|
Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu
To nezní pro Evropu a speciálně pro Českou republiku vůbec dobře a může to být naopak otevřením dveří další ruské agresi či politickému nátlaku. Nehledě na to, že když jednání mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem zprostředkovává Washington jako třetí strana, vypadá to, že americké záruky obrany starého kontinentu a členství USA v Alianci už neplatí. To už není Mnichov jen pro Kyjev, ale i pro Vilnius, Varšavu, Prahu a celou Evropu.