Ze 102 zástupců států, kteří se ve Švýcarsku sešli 15.–16. června, jich 22 odmítlo podepsat finální deklaraci. Je jasné, že summit nemohl být mírový, když nebylo Rusko pozváno. Ale také to nebyl summit solidarity s Ukrajinou. Některé největší země na světě od Indie po Brazílii odmítly kooptovat pozici Západu. Takhle se mír nedělá.

Ani se takhle nevyhrává válka nebo se takhle neválčí. Münchau si všímá toho, že mnozí západní podporovatelé Ukrajiny mají zmatek v tom, co je mír a co je vítězství. Západ nemá strategii pro vítězství. Nejlepší, co se dnes může stát, je mír, který bude výhodnější pro Ukrajinu.