Nová Miss Universe žádá progresivního nadčlověka. Proč je špatně, že se z žen stávají pěšáci kulturních válek?

Nedělní vyhlašování Miss Universe v New Orleansu sice podobnou podívanou nenaskytlo, nuda to ale rozhodně nebyla. Předně skliďme ze stolu jakékoli pochybnosti o vítězce R’Bonney Gabrielové z USA. Je to neobvykle pohledná dívka z filipínsko-americké rodiny, která navíc vystudovala oděvní návrhářství na University of North Texas, má vlastní značku ekologického oblečení a živí se jako veleúspěšná modelka. Prostě ten druh ženy, který budí touhu u mužů a závist u žen, – ideální miss.

Progresivní hvězdou večera ovšem nebyla vítězka soutěže. Nejvíc mediální pozornosti, zejména z protiproudových, satirických kanálů, vzbudila řeč thajského vlastníka soutěže, transgender ženy Anne Jakrajutatipové, rozené jako Andrew Jakrajutatip.