Vítejte zpátky ve feudalismu. Vláda i opozice chtějí mistrovské zkoušky

Na první pohled to vypadá krásně. Nejlepší řemeslníci složí zkoušku, získají titul mistr, a zákazníci se jim jen pohrnou. Navíc to bude prestižní titul, který si budou psát ke jménu, a to přiláká k řemeslu další mladé lidi. Prostě je to bude přitahovat jako střední školy či gymnázia. Vždyť titul mistr tu má velkou tradici.

Byl tu za první republiky, a byl tu od středověku. Stejně jako to má být i nyní, museli tehdy i budoucí mistři ukázat svoje dovednosti, mít praxi a pak vytvořit mistrovský kus, výrobek ukazující jejich umění. Teprve pak se stali mistry. Navíc za středověku si mistrovské zkoušky zajišťovaly samy řemeslné cechy a stát s tím neměl práci. Geniální recept.

Omezení možností podnikání

Nyní to má být to samé. Bude třeba určité praxe a ukázky řemeslné činnosti, a pak člověk dostane titul mistr. Titul nebude udělovat stát, o mistrovské zkoušky se budou starat Hospodářská komora a Agrární komora, kterým to ovšem zákonem přidělí stát.

Hospodářská komora bude zkoušet třeba zedníky či pokrývače, Agrární komora bude mít na starosti floristy, pekaře, pivovarníky, podkováře, řezníky, vinaře či včelaře. Bude je také evidovat a dávat jejich seznam na internet.

Obě komory tvrdí, že z toho budou mí prospěch především zákazníci, kteří tím získají kvalitu. Jenže jakou kvalitu, když řemeslník jednou složí zkoušku a co bude dělat pak, to nikdo kontrolovat nebude? Tedy nebude to kontrolovat komora, ale běžné státní inspekce jako dosud, a to u mistrů stejně jako u řemeslníků bez titulu. Nečekejte tak, že například med od mistra včelaře bude mít lepší zaručenou kvalitu.

K čemu tedy takový titul bude? Kromě jiného k tomu, že řemeslníci bez mistrovského titulu nedostanou státní zakázky. A bezpochyby bude následovat další lobbing komor, aby řemeslníci bez mistrovského titulu či firmy, kde nemá šéf či majitel mistrovský titul, nemohly vykonávat některé práce či podnikat v určitých odvětvích. Tím se omezí možnosti podnikání a později možná počet řemeslníků a ti, kteří budou mít mistrovský titul, budou mít více zakázek a snazší život.

Nejvíce to dopadne na mladé, pro které se to údajně dělá. Budou muset trávit léta na praxi u nějakého mistra bez toho, aby měli stejné podmínky jako on, pokud se osamostatní. A i když budou mít praxi, budou muset zaplatit pár desítek tisíc za mistrovskou zkoušku (což pro mladého člověka nemusí být pakatel) a dokazovat svoje umění před „starými pardály“, kteří už titul mají, a nepřejí si mladou dynamickou konkurenci.

Proti duchu kapitalismu

Pokud se tohle řemeslnickým lobbistům povede, budou řemeslníci nedostatkoví jako za socialismu a jejich počet bude plánovaný, tedy omezený zkouškami. Hospodářská a Agrární komora dostanou výsady cechů jako za feudalismu.

Ve středověku totiž mistrovské zkoušky také nesloužily primárně k zaručení dobrého přístupu k zákazníkům, ale k udržení vysokých cen a omezení počtu samostatně podnikajících řemeslníků. A také k tomu, aby si mladí moc „nevyskakovali“. Pokud zůstane „jen“ u současného návrhu, aspoň budou mít certifikovaní mistři jako jediní zaručený přístup ke státním zakázkám, což také není špatné.

Jak nedávno upozornil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je to protiprávní a diskriminační. Výhodné je to leda tak pro osoby spojené s komorami a to opravdu není fér. Je to proti volné hospodářské soutěži a vůbec duchu kapitalismu, který nám zajistil naše současné bohatství. Jenže vypadá to, že my tady v Česku se raději chceme vrátit do toho středověku, do doby, kdy celá desetiletí či staletí rostla životní úroveň jen trochu nebo vůbec. A to nejen v regulaci řemesel.