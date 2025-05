Nedělejme z hokejového šampionátu kolovou. I Maďaři na něm mají právo hrát

„Myslím, že by bylo dobré, kdyby účastníků mistrovství světa bylo méně. Mělo by vyšší kvalitu,“ prohlásil napřímo trenér Rulík po výhře 6:1.

Jasně, pokud budeme brát, že na MS pojede méně týmů, koho vyřazovat? Jen z naší skupiny, pokud bychom jako měřítko měli brát větší počet inkasovaných gólů či to, kdo koho porazil:

Vyhodíme Maďary, kteří s námi vysoko prohráli, Kazachstán (ten prohrál s „nedůstojnými“ Maďary), Norsko (to padlo s Kazachstánci, ale zase až do prodloužení dotáhlo utkání s USA a až do posledního momentu hrálo o remízu s českým týmem). A co domácí Dánové? Ti dostali sedm branek od Česka a dvakrát „bůra“ s Američany a Švýcary. To je kvalitní tým?

Takže se vlastně naše skupina B smrskne na čtyři týmy, aby to tedy „nesnižovalo vážnost“ MS. Skupina A se dá okem těchto kritiků brát podobně, jen dva body mají po čtyřech zápasech například Rakušané, jeden Francouzi, žádný Slovinsko. Ani ti asi nejsou dostatečně kvalitní pro účast na vrcholné hokejové akci a patří do hokejového suterénu.

Zrovna Slovinci s Maďary v loňském roce postoupili ze skupiny 1A, v konkurenci Italů, Rumunů či Japonců. Tedy podle toho, jak jsou pravidla nastavená, si start v elitní úrovni MS zaslouží, a není na místě jejich účast zpochybňovat. Ale chápu, že některým lidem víc vyhovují uzavřené soutěže či neprostupné baráže, kde se stále hraje dokola se stejnými soupeři a ti zespodu nemají šanci se kamkoliv dostat. Akorát to pak už nikoho nebaví sledovat...

Kapři si rybník nevypustí

Ostatně je velmi vtipné si uvědomit, v jakém prostředí Radim Rulík působí, když už o snižování počtů v elitní skupině mluví.

Ve sportu se zablokovanou extraligou, kde je čtrnáct týmů, které se příliš nemění i vlivem výše zmíněné baráže, kde i odborníci upozorňují na to, že by její kvalitě nejvíce prospělo, kdyby se snížil počet účastníků. Jenže lidově řečeno – kapři si rybník nevypustí, a majitelé v životě nedovolí, aby se jejich mančafty samy uvrhly do rizika přímého sestupu.

Místo toho se hraje trapná baráž, kde extraligista má přes 40 dnů volna, zatímco týmy z nižší soutěže hrají na krev play-off.

Podívejme se na fotbal

Upřímně, pokud něco snižuje vážnost MS v hokeji, tak je to každoroční pořádání. A to zejména na místech, kde to nikoho moc nezajímá. Ale pro rozvoj hokeje na světě je bohužel (či bohudík) nutné, aby se každý rok hrálo.

S tím, a ostatně i s počtem týmů na mistrovství světa souvisí peníze, které za vysílání zaplatí televize, zaplatí diváci za vstupné nebo dají na podporu sponzoři. Čím víc zápasů, tím víc příjmů do kasy Mezinárodní hokejové federace. Mohou se pak dotovat i „menší“ mistrovství světa v horších výkonnostních třídách, šampionáty různých věkových kategorií nebo žen.

Snahou rozšiřovat pole účastníků a odehrát více zápasů se řídí i celosvětově úspěšný fotbal. Více zápasů na mistrovství Evropy, mistrovství světa, Lize mistrů i jiných klubových soutěžích nejen, že zkvalitňuje v čase jednotlivé účastníky, ale i generuje více peněz, které pak do fotbalu míří.

Pokud máme 16 účastníků na MS v hokeji, tak chceme, aby se stal hokej populárnějším sportem na celém světě. Ne, aby se stal sportem pro úzký okruh zemí, jako byla v minulosti kolová.