Jakých akcí se můžou Rusové zúčastnit
Ruský „áčkový“ výběr by se měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo. Hned v prosinci by také měl zamířit mládežnický výběr sborné na MS do 20 let, to se koná v Kanadě.
CAS v prohlášení uvádí, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) své bezpečnostní obavy nepodpořila dostatečnými důkazy.
Hříčkou osudu se Rusům, jejichž účastnické místo mezi dospělými bylo zmrazené, dopřeje návratu do elitní divize na úkor Ukrajinců, kteří vloni z nižší divize postoupili. Těm tak můžou zůstat oči pro pláč, ačkoliv si posun o úroveň výš opravdu vydřeli.
Tlak Moskvy na návrat mezi hokejovou smetánku byl velmi výrazný. Ale změnilo se od vyřazení ruských týmů z hokejových šampionátů něco?
Válku proti Ukrajině vede Putinův režim stále. Každý den na území napadeného státu umírají nevinní lidé, kteří jen chtějí žít své životy. Rodiny oplakávají své příbuzné, kteří už se domů nikdy nevrátí, a pokud ano, tak psychicky nebo fyzicky nevratně poškozeni. Zrovna ve čtvrtek na Kyjev opět mířily balistické rakety, nejméně jeden člověk zahynul. Jen za letošní rok to jsou opět tisíce mrtvých.
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A konec války je stále v nedohlednu.
Sport a politika spolu souvisí
Fráze o „nemíchání sportu s politikou“ v tomto kontextu neobstojí. Sport slouží Moskvě jako nástroj propagandy – zatímco na Ukrajině ve válce, kterou rozpoutal nejvyšší ruský politik, umírají i samotní sportovci.
Návrat Ruska na jakýkoliv šampionát v Evropě stále představuje enormní bezpečnostní riziko. Hrozí provokace nebo vyhrocené konfrontace na tribunách.
Nemluvě o tom, v co se může zvrhnout dění na ledě. Jedna věc je spolu či proti sobě hrát v klubových soutěžích, jiná pak stanout proti reprezentaci režimu Vladimira Putina pod její vlajkou a s její hymnou.
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Nelze přehlédnout ani názor celé řady evropských států, které se proti účasti ruských hokejistů od začátku války staví negativně. Od Lotyšů přes severské státy až po český tým – ani jedna tato země nemůže rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu schvalovat.
Zrovna Lotyši mají dokonce start proti Rusům i Bělorusům zakázaný zákonem z roku 2024.
Výsledkem rozhodnutí CAS tak mohou být jen dva scénáře: buď se mistrovství promění ve frašku plnou kontumací, nebo evropské státy ruským sportovcům jednoduše neudělí víza. Pro bezpečnost hráčů i diváků by druhá varianta byla tím nejméně špatným řešením.