Není nejmenší důvod se tomu divit, když fotbal je nejoblíbenější sport dějin, a jak se zdá podle ohlasů právě skončivšího šampionátu, míří cvalem taky mezi sporty plné kontroverzí, a to především na té nejvyšší úrovni, kterou sledují v televizi zmíněné miliardy lidí. Taky proto, že se do mistrovství světa zapletla moderní technologie, hypertrofovaná korektnost, včetně politické, v ještě větší míře byznys a nakonec i postfotbalová politika trumpovského ražení.
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Začnu ofsajdem. Kdysi dávno se pískal, když mezi útočníkem a brankou byli nejméně tři hráči soupeře včetně brankáře. Za časů pánů Načeradce a Habáska, hrdinů dosud nejslavnější české knihy o fotbale Muži v ofsajdu, přišla první změna: od roku 1925 stačil jeden bránící hráč a brankář. Pak v 21. století dorazila technika: kamery a počítače, nejnověji počítačové modely všech hráčů v systému (avataři se jim prý říká).
Na rozdíl od rozhodčích z masa a kostí tihle videokolegové (VAR) rozlišují milisekundy a vidí milimetry. Ve výsledku pak rozhodčí na čáře hlásí i ofsajd, který nebylo v lidských možnostech postřehnout, neviděl ho, ale zaslechl o něm ve sluchátkách od kolegy u počítače…
Snaha o korektnost přinesla v roce 2019 též zpřísnění pravidla o hraní rukou v pokutovém území, když i neúmyslná ruka „nepřirozeně rozšíří“ tělo bránícího hráče. Ve výsledku pak polovina obránců běhá ve velkém vápně s rukama sepnutýma za zády jako zlobiví školáci a není jasné, zda víc hlídají protihráče, nebo vlastní paže.
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Letos dorazila i politická korektnost: hráč nesmí protihráči nic říkat se zakrytými ústy. Proč? Protože by mu mohl rasisticky nadávat. Nedořešena jsou ovšem zakrytá ústa mezi spoluhráči, kteří se třeba domlouvají před trestným kopem o signálu. Co když ten černý tomu bílému (nebo naopak) rasisticky hrozí, že jej v kabině seřeže, když se netrefí?
Nejnovějším kouskem pak jsou hydratační pauzy, na první pohled motivované zájmem o zdraví hráčů. Všem, kdo vědí, kudy běží zajíc, je ovšem jasné, že je to pauza reklamní, v níž lze čas prodat mnohem lépe než o poločase nebo před či po zápase.
Postfotbalovou politiku pak předvedli prezident USA Trump s prezidentem FIFA Infantinem, když po telefonické žádosti toho prvního omilostnil ten druhý amerického hráče Baloguna, který v předchozím zápase dostal červenou kartu.
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Vlastně můžeme být rádi, že to dopadlo jen takhle. Trump taky mohl předepsat všem týmům kromě USA padesátiprocentní clo z každého gólu, které by pak bylo připočítáno jemu osobně. To by celkem vydalo na 149 a půl gólu, takže zlatou kopačku by získal on a Mbappé s umrněnými deseti góly by ostrouhal. MAGA!