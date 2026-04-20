Červená karta pro antisemity. Pustí USA na MS ve fotbale protižidovské politiky?

To není vtip, prohlásil to minulý pátek pro zpravodajský web Euractiv zvláštní vyslanec pro monitorování a boj proti antisemitismu na ministerstvu zahraničí USA Yehuda Kaploun (57). „Poženeme k odpovědnosti státy kvůli jejich politikům, kteří říkají takové věci, a nepustíme je k nám,“ řekl Kaploun, který byl jmenován do funkce Trumpem loni v květnu a reportér Euractivu s ním hovořil v Bruselu, kde zvláštní vyslanec přednášel.
Kaploun se narodil v Izraeli, ale se svými rodiči později odjel do Ameriky. Žije na Floridě, je to podnikatel, konzervativní politik, ale i rabín ortodoxní židovské komunity Chabad Lubavič. Přátelí se s Miriam Adelsonovou, izraelsko-americkou lékařkou a podnikatelkou, jejíž majetek byl v roce 2025 odhadován na 35 miliard dolarů a která v roce 2024 poskytla Donaldu Trumpovi na kampaň 106 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun).
Podle portálu Euractiv v řadách lídrů EU roste obava, že některé úředníky či ministry mířící na zápasy kontrola na hranicích vrátí zpět. Mistrovství světa ve fotbale 2026 se uskuteční od 11. června do 19. července, poprvé v historii je uspořádají společně tři země: Kanada, Mexiko a USA.
Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?
O tom, že by se podobně jako USA zachovali i další dva pořadatelé, nejsou informace, ale není to pravděpodobné. I když pokroková prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová je Židovka, často kritizuje politiku Izraele. Právě kvůli tomu členové mexické židovské komunity údajně nebyli příliš nadšeni, když tato levicová politička byla v říjnu 2024 zvolena hlavou státu. Jenže antisemitismu se nevyhnula ani ve funkci prezidentky, na vrata její rezidence loni v listopadu někdo sprejem nastříkal nápis Puta Judia (židovská k*rva).
Pojďme ale zpět do Ameriky a ke Kaplounovi, jenž podle jednoho představitele EU, jehož jméno Euractiv neuvádí, možnost dostat se na zápasy mistrovství světa dává přímo do souvislosti s antisemitismem. Euractiv vykládá Kaplounův krok jako reakci na sérii nedávných bombových atentátů proti synagogám v Belgii, Nizozemsku či Velké Británii, které mohou být spojeny s evropskou aktivitou Íránem financovaného libanonského Hizballáhu.
V Nizozemsku minulou středu úřady navíc zveřejnily zprávu o antisemitismu za loňský rok, z níž vyplývá, že bylo nahlášeno 867 protižidovských incidentů (v roce 2024 až 880). Přičemž Židé v Nizozemsku tvoří méně než 0,3 procenta obyvatelstva, jenže útoky proti nim tvoří 26 procent všech diskriminačních incidentů v zemi.
Trumpovi proroci a konec pohádek o lidských právech. Prezident USA nakonec popřel i sám sebe
Trumpův vyslanec Kaploun dokonce tvrdí, že antisemitismus v Evropě dosáhl úrovně roku 1933. Na otázku, jaké další kroky mohou Spojené státy zvažovat, Kaploun redaktorovi Euractivu řekl, že to může být cokoliv, co ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Trump budou považovat za nutné pro ochranu komunity. „To jsou možnosti. O detailech teď nebudeme hovořit,“ dodal.
Uvidíme, kdo z politiků EU se nakonec nedostane na zápasy svého národního týmu, které se budou konat na půdě USA. Možná, že se největší aktuálně vládnoucí unijní kritik Izraele, španělský levicový premiér Pedro Sánchez, kterého Trump opravdu nikdy neměl v lásce, rozhodne odjet na obě utkání, která Španělsko odehraje v Atlantě. Projde Sánchez pasovou kontrolou bez problémů, nebo ho pošlou domů? Co tipujete?