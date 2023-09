Hon na Mitche, chvála Bidenovi. Americká média neměří všem stejně

Názor

Že v USA neexistuje rovné mediální prostředí, je všeobecně známé. Drtivá většina tradičních médií se kloní doleva, ať už se jedná o tištěné noviny jako The New York Times, nebo velké televize jako CNN. Ano, konzervativci mají své rozhlasové pořady a populární podcasty, to jsou však platformy, které k českému čtenáři či posluchači proniknou minimálně.