Postavme se čelem ke neudržitelné turistice

MLADÉ BUKY (Královéhradecký kraj) Čekají nás prázdniny a dovolené. „Konečně!“, vydechnou si děti a rodiče, unavení z věčného popojíždění a taxikaření mezi zájmovými kroužky. „Už bylo na čase…“ uleví si vyšťavení učitelé. „Notěbůh!“, řeknou si obyvatelé horských obcí a turisticky hojně navštěvovaných míst. I náš region k nim patří.

Bohudík i bohužel a bohužel právě kvůli špatně řešené dopravní situaci. Tisíce a tisíce turistů z Čech, Polska, Německa, Holandska proudí každoročně (a u nás na horách prakticky celoročně) přes naše vísky a městečka, zanechávaje za sebou, kromě pozitiv v podobě utracených peněz, také tuny a tuny odpadu a poničené vozovky a frustraci místních obyvatel, kteří nemají večer kde zaparkovat s nákupem u vlastního domu.

Ano, to by měly řešit právě obce ve spolupráci s místní policií. Jenže věc se má tak, že obcím neproudí do vlastního rozpočtu kvůli špatně nastavenému rozpočtovému určení daní v oblasti z turistiky prakticky žádné příjmy. A opravit zničenou silnici nebo postavit nové parkoviště stojí pořádný balík. Totéž platí o financování obecní policie, která se již léta potýká s nedostatkem lidí.

A tak nějak nevím co s tím. Všichni se snažíme stále úmornější a hůře zvladatelnou situaci řešit po česku – improvizací, ale i nám už se pomalu nedostávají nápady a lidem dochází s turisty trpělivost. (Ne)udržitelná turistika se stává celosvětovým problémem a i u nás se k ní budeme muset dříve nebo později postavit čelem. Za nás na horách prosíme: Raději dříve! ¨