Ustavičné brblání, znevažování a ostouzení od starších mladé lidi nezajímá

Nejdřív byli dospívající lidé pořád na mobilech, případně pořád u počítače. Zvlášť vděčným objektem hejtu byly počítačové hry, které měly v mládeži probouzet všelijaké temné, násilné a vůbec deviantní sklony. Co je probouzelo v dospělých, to teď honem nevím, možná ti byli vždy mravně vyzrálí a eticky uvědomělí, jenom se to nějak zapomnělo projevit.
Pokud se mládež od počítačů přesunula k mobilům, například při školních přestávkách, pohříchu se zase věnovala tomu, že do nich čuměla. Školní chodby přitom nabízely tolik lákavého vyžití, jako je klouzání po zábradlí, samozřejmě zakázané, nebo šikana neoblíbených spolužáků, pochopitelně zakázaná taky – oč snazší je z tohoto hlediska šikanovat druhé na síti! Pančitelka o tom neví, a když se to náhodou dozví, pak zase netuší, jak zakročit.
Lockdown jako odvykací kúra
Pak se to zkusilo z druhé strany a mladé lidi jsme k obrazovkám přikovali. To za bohatýrských časů covidu. V celé Evropské unii strávily české děti v letech 2020 a 2021 v lockdownu vůbec nejdelší období, celých 150 dnů, tedy až 35 týdnů čistého času online výuky, bez osobního kontaktu, bez házení bačkorou a klouzání po zábradlí. Možná to byl záměr, na způsob staré lidové metody, jak začínajícím kuřákům znechutit cigaretu: zkrátka je přimějete kouřit další a další, až se jim udělá ukrutně špatně a při příští příležitosti se jen vyděšeně odvrátí.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
V tomto případě se to ovšem nepovedlo, monitory u dětí trendují dál, i když je výuka opět kontaktní. Teď jim konečně zatne tipec výnos MŠMT, holomkům. Průzkumy sice naznačují, že zákaz mobilů ve školách nemusí přinést ani zlepšení školních výsledků, ani snížení kyberšikany, ale necháme se překvapit.
Zatím můžeme mládeži vyčítat, že do školy beztak nechodí, protože se fláká po demonstracích, jak tasil třeba pan poslanec Rajchl. Prý by jim školu měli platit rodiče, když si jí studentstvo za mák neváží! Přimhuřme oko nad tím, že rodiče i „bezplatnou“ školu dětem platí prostřednictvím svých daňových odvodů (a kdo nad jejich výší právě v těchto dnech nezaplakal, když na poslední chvíli odevzdával přiznání). Každá příležitost zanadávat na mládež se hodí!
Vždyť kromě toho, že se neučí, tomu také vůbec nerozumí, jsou navedení, zmanipulovaní, a navíc chtějí být pes. Nebo jednorožec. Haf.
Karavana jde dál
Být mládež, vzbouřím se. A nejen kvůli ministrovi životního prostředí, jeho zmocněncům nebo nápadům s veřejnoprávními médii. Vzbouřím se proti té věčné nespokojenosti a zahlížení. A vzkážu něco jako „trhněte už si nohou“. Protože ale mládež nejsem, nezbývá mi, než si připustit, že to všechno, celé to ustavičné brblání, znevažování a ostouzení od starších, mladé lidi nezajímá. A že něco vykládá na Facebooku nějaký právník z Hradce? Facebook je pro staré lidi, jak pronesla tuhle ve vlaku jedna mladá slečna, pochopitelně do mobilu.
|
Když kdekdo tančí. Zdraví je drahé a profesionálové na parketu roztančí i dřevo
Oni totiž mají dost vlastní práce, ačkoliv se to přes záclonu předsudků a odsudků možná nezdá. Počínaje tou školou, ať už povinnou nebo později vybranou a leckdy náročně vybojovanou při přijímacích zkouškách (heslo Cermat). Pokračuje ve veřejném životě, ve všech těch skautech, orchestrech a kapelách, v aktivních zálohách a všelijakých spolcích, které spojuje přání pomáhat druhým a zlepšovat svět.
Tuhle jsem byla dokonce přizvaná k literárnímu festiválku, který si pár vysokoškoláků pořádá pro sebe a svoje přátele, čistě z nadšení pro věc a pro kouzlo psaní. Vydávají si i časopis, Dopis se to jmenuje. Papírový, nejen na mobilu, s vlastní tvorbou i vlastní kritickou čtenářskou reflexí. Jestli chtějí být pes, to netuším, ale texty, které napsali a četli, mluví o hlubokém porozumění kreativitě i světu i o snaze pochopit je ještě poctivěji. A třeba se o to sami přičinit.
Nadávat na cokoli a kohokoli je snadná strategie, kdykoli člověka něco znejišťuje a uniká to jeho kontrole – což dorůstající generace dělají (a musejí dělat) tak nějak ze své podstaty. Právě tak je to ale strategie nekonstruktivní, není-li jejím cílem jen posílit semknutí skupiny, která nadává, a odříznout ji od té druhé. Což může být nakonec jen a jen k naší škodě, protože nás mládež ztratí ze zřetele, ráda a dost možná i natrvalo.
Ale co, vždycky nám zbydou ještě ty mobily.