Města v Africe se rozrůstají tak rychle a chaoticky, že není vůbec čas a prostor budovat základní infrastrukturu. Mladí lidé přicházejí do měst, aby zde našli lepší živobytí a aby mohli posílat peníze do rodných vesnic, ale realita je taková, že zde většinou žijí tzv. z ruky do huby. A je jich hodně. Dvě třetiny Afričanů jsou lidé pod 25 let. V roce 1950 měl třeba Lagos 325 000 obyvatel.