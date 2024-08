Sedmnáctiletí řidiči se svými mentory? Něco zkamenělého se podařilo změnit k lepšímu

To heslo je samozřejmě vyostřené ad absurdum – ze samých špatných zpráv by se jednak člověku zvedl žaludek, jednak podávají vlastně zcela pokřivený obraz světa. Proto máme rádi i dobré zprávy – třeba o mladých řidičích. Připomeňme, že hranice 18 let je velmi arbitrární. V USA mohou řídit všichni už od 16 (a v některých státech už od 14), protože jinak by se prostě ani nedostali do školy.

Česko je proslulé jako země Nejde to!, neb odmítáme v podstatě jakoukoli změnu. Nechceme liberálnější ani solidárnější penze, nechceme vyšší ani nižší daně, nechceme prodávat THC v lékárně, nechceme cizáky ani elektroauta. Sedmnáctiletí řidiči se svými mentory jsou jakýmsi zázrakem, kdy se podařilo něco zkamenělého změnit – a k lepšímu.

A jen zlomyslník si klade otázku: Prošlo by to vůbec tak hladce, kdyby to za nás neozkoušeli už Němci se Slováky?