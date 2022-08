Mladým společný stát nechybí. Při jednání o rozdělení mířily obě poloviny země do neznáma

Třicet let, to jsou skoro dvě generace a slovenský pohled na rozdělení Československa má silně generační charakter.

Když se dnes 30letých Slováků zeptáte na Československo, nic jim to neříká, je to pro ně v tom lepším případě kapitola historie. Češtině pasivně rozumí určitě lépe než jejich vrstevníci v České republice slovenštině. Jazyk souseda je na Slovensku stále přítomný v nejrůznějších formách, ve filmech, hudbě, televizi, i když rozhodně ne v takovém rozsahu, jako to bylo za federace. Mladým Slovákům společný stát nechybí, nechápou, proč by to mělo být jinak. Jsou zvyklí na samostatné Slovensko. Do Prahy se jezdí na rodinné výlety, možná na studium nebo za lepší prací.