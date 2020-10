MLEJNEK: Babiš na plicním ventilátoru. Premiér, který připomíná pověstný kůl v plotě, má poslední šanci zabrat

Před sedmi lety, v sobotu 26. října 2013, skončily volby do Poslanecké sněmovny. A nastalo sedm tučných let Andreje Babiše. Nejprve mu v jeho vládě dělal premiéra Bohuslav Sobotka, pak se, s pomocí Miloše Zemana, chopil kormidla už přímo sám.

Po sedmi letech tučných se ale neohlásilo sedm roků hubených, nýbrž dorazila přímo apokalypsa. Přiletěla Talebova černá labuť neboli neočekávaná událost s mimořádným dopadem. Na jaře ji zaplašil, v létě ji však, tím, jak odmítal zavedení přísnějších opatření, začal přikrmovat.



V neděli 25. října 2020 zveřejnil Andrej Babiš video, kde mimo jiné pravil: „Naše čísla jsou katastrofální a ta opatření, která jsme přijali na vládě, zatím nefungují. A musel by se asi stát zázrak, aby zafungovala.“ Pandemie se u nás na podzim vyvíjí přímo hororově. A musel by se opravdu stát zázrak, aby premiér epidemii přežil politicky.



Fatální chyba

Andrej Babiš dlouho připomínal postavu z ruských pohádek, Kostěje Nesmrtelného. Jeho kauzy by pohřbily deset politiků, on však přežíval a preference hnutí ANO dokázal udržovat na hranici zhruba třiceti procent. Rychlá a rázná reakce jeho vlády na jarní nástup covidové pandemie učinila z České republiky zemi, kde se nákaza, jež v řadě jiných států vyvolala kolaps zdravotnického systému, navenek chovala skutečně jen jako horší chřipečka. Možná si něco podobného začal myslet i sám Andrej Babiš. A v létě pak udělal fatální chybu.

Druhá vlna či fáze epidemie by tak jako tak udeřila, nicméně pokud by se v srpnu nebo nejpozději začátkem září přijala rázná opatření, nemusela by mít natolik hrůzný průběh, který premianta srazil na poslední místo světového žebříčku a učinil z něj příjemce mezinárodní pomoci. Nad relativně krotkými restrikcemi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha však v srpnu zvítězil premiérův údajný „zdravý rozum“.

Před rokem zejména příznivci hnutí Milion chvilek doufali, že Babišovi „zlomí vaz“ Letná, tedy mohutné protestní demonstrace a změna postojů veřejnosti, kterou vyvolají. Demonstrace zadusil covid a nyní to vypadá, že premiér doplatí ne na Letnou, leč, obrazně řečeno, na Letňany, kde je nachystána k použití polní nemocnice. Další se připravuje v Brně, možná vzniknou i jiné. A dle prognóz budeme moci být ještě rádi, pokud se situaci podaří i pomocí těchto mimořádných zdravotnických zařízení vůbec zvládnout.

Rostou polní nemocnice, lékaři a sestry bojují v první linii. Jaké jiné důkazy jsou ještě třeba pro konstatování, že jsme ve válce? S neznámou biologickou entitou, válka přece dávno není omezena na státní aktéry. V těžkých dobách se lidé musí semknout a mít elementární důvěru ve vládu a její opatření. Již na jaře semknutí vykazovalo četné trhliny, avšak jarní vlna epidemie proběhla naštěstí mírně. Co teď, když se na nás řítí jedna z nejhorších katastrof našich moderních dějin? Těžko čekat, že si občané zachovají důvěru v chaotického premiéra, který je, což sám přiznal a omluvil se za to, rovněž spolupachatelem. A jehož asi poslední eso v rukávu, ministr zdravotnictví Roman Prymula, se nechalo školácky odstřelit bulvárním deníkem po měsíci ve funkci. Na plukovníka dost tristní výkon. A navíc je otázkou, zda nebyl esem spíše prezidenta Zemana.

Nový, premiérem navržený ministr zdravotnictví Jan Blatný je při vší úctě k jeho odborným i manažerským kvalitám politickým zelenáčem. Musel by se stát zázrak, aby ve veřejnosti vzbudil důvěru stimulující též ochotu k aktivnímu přijímání a dodržování vládních nařízení.

Čas pro vládu národní záchrany?

Andrej Babiš tak připomíná kůl v plotě. Nervózní, unavený, opotřebovaný. Stal se obětí vlastního stylu, kdy chtěl o všem důležitém rozhodovat sám a sám si připisovat zásluhy. Jeho politická dráha nyní překročila „smrtící čáru“. Potřebuje angažovat schopné lidi, ale skoro nikdo opravdu schopný už na jeho nabídky nebude reflektovat, poněvadž ví, že si tím může vlastní kariéru spíše pokazit než nastartovat. Nenechá se obejmout malomocným.

Epidemický úder doprovodí a posléze na něj ještě naváže úder ekonomický. Právě vědomí, že stát už nemá dalšího půl bilionu na saturaci následků uzavřené ekonomiky, možná zapříčinilo Babišovo letní gumování restriktivních opatření, nejenom populismus nebo často zmiňovaný ohled na úspěch v krajských volbách. Letní restrikce by však vyšly mnohem levněji, než kolik si vyžádá další lockdown, bez něhož se epidemii nejspíše nepodaří porazit.

Situace objektivně nazrála pro vznik vlády národní záchrany, na níž by se podílely všechny či skoro všechny politické strany. Na její skládání ovšem nyní není čas. Andrej Babiš má tudíž opravdu poslední šanci zabrat. Vítězka ostravského tenisového turnaje WTA Běloruska Sabalenková prohrávala ve čtvrtfinále se Španělkou Sorribesovou 0:6 a 0:4, přesto zápas nakonec vyhrála. Andrej Babiš však v posledních dnech působí dojmem, že sotva udrží raketu v rukou.

Autor je politolog.