Výdaje na obranu mohou být investicí, ne rozhazováním. Vezměme si příklad z Ukrajinců

Josef Mlejnek
Komentář
Otázka výdajů na obranu se donedávna zdála býti sice truchlivou, ale v zásadě vyřešenou na domácím políčku. Nová vláda potřebuje snížit schodek státního rozpočtu a zároveň uspokojit své voliče, natěšené na to, až za Babiše zase bude líp. Podíl rozpočtu ministerstva obrany v plánovaných státních výdajích na letošní rok tak směřuje pod dvě procenta HDP.
Den otevřených dveří čáslavské základny. Letoun L-159 ALCA (20. května 2023)

Den otevřených dveří čáslavské základny. Letoun L-159 ALCA (20. května 2023) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Minulý týden však na bezpečnostní konferenci v Praze vystoupil americký velvyslanec Nicholas Merrick, jehož slova musela premiéra a jeho vládní konstelaci přímo zpražit. Jasně totiž konstatoval, že závazek navýšení výdajů až na 3,5 % do roku 2035, učiněný Českou republikou na loňském červnovém summitu NATO, je fakticky závazný i pro vládu současnou. Přesněji řečeno, celkem se má jednat o pět procent, další 1,5 % mají tvořit související výdaje třeba na infrastrukturu nebo kybernetickou bezpečnost.

Mělo by Česko vynakládat více financí na obranu?

Preferování sociálních výdajů, jakkoliv třeba opodstatněných, pak velvyslanec Merrick smetl ze stolu: „Všichni spojenci čelí vlastním politickým tlakům a fiskálním omezením, ale i tak činí těžká rozhodnutí, jak v Evropě, tak na druhé straně Atlantiku.“

Merrickův ostrý tón v zásadě nemá obdoby, a tím spíše by Česká republika měla zmíněný signál brát vážně. Jinak jí hrozí řada obchodních omezení a vůbec pád do skupiny států druhé kategorie. Z níž nás případně nějaká Visegrádská čtyřka, fakticky stejně ve stavu klinické smrti, určitě nevytáhne.

Trump problém s Ruskem nevyřešil

Pro Babišovu vládu jde o varování dvojnásob nepříjemné, neboť zaznělo z úst zástupce USA u nás (a tím i zástupce Donalda Trumpa). Právě k prezidentovi USA se všechny tři koaliční strany, byť v různé a v čase proměnlivé intenzitě, hlásily. Nyní jsou hlavně představitelé hnutí ANO velmi opatrní.

Výdaje na obranu nezvýšíme, řekl Babiš. Válku na Ukrajině nemá za prioritu

Vědí, že voličům dlouho malovali, jak mír na Ukrajině prostě zařídí americký prezident a nalévání peněz do zbrojení na úkor štědřejších důchodů nebo sociálních dávek prostě skončí. „Mírotvůrce“ Trump se však vrhl do války s Íránem, aniž konflikt na Ukrajině přivedl k mírovému řešení. Opět tak hrozí skokový nárůst cen paliv a energií. A šéf Bílého domu evidentně hodlá z evropských spojenců či v jeho optice možná spíše obtížných ovádů vyždímat přislíbené navýšení výdajů na obranu. Jinak bude zlý a zlého Trumpa se už naučili bát i jeho dosavadní nohsledi.

Avšak problém zdaleka nespočívá jen v pasivně vyčkávacím zahraničněpolitickém kurzu stávající vlády, který její kritici označují za zbabělý, egoistický, nebo dokonce „orbánovský“ či „ficovský“. Neboli proruský. Ostatně, i předchozí Fialův kabinet dosáhl na dvě procenta HDP na obranu v zásadě několika kličkami včetně zvýšení vyplácených záloh na americké bojové letouny F-35, které se po českém nebi proletí nejdříve v roce 2031 – a pravděpodobně ještě později. A stále není jasné, zda NATO všechny výdaje vykazované minulou vládou uzná. I Babišův kabinet hodlá pod střechu přímých obranných výdajů zahrnout ledacos včetně výstavby dopravní infrastruktury. Avšak ve Washingtonu ani v centrále NATO na podobné špeky asi neskočí.

Válka s drony

Představitelé nynější koalice si oblíbili argument, že přece nemá jít o nějaký procentní podíl, ale o reálné schopnosti české armády. Fajn, zatím však slouží jen jako mantra, coby paravan zakrývající prázdnotu. Žádná veřejná či politická diskuse, jak dosáhnout robustních obranných schopností levnějšími nástroji neprobíhá, možná interně mezi experty.

Dilema evropské konkurenceschopnosti. Merzův důraz na funkční trh, nebo Macronova vize pevnosti?

O těsnější spolupráci s Ukrajinou současná vláda zájem nejeví, případný prodej čtyř bitevníků L-159 Alca nedokázala pojmout jako velkou nejen obchodní, ale i strategickou příležitost – ve smyslu základu pro další kooperaci. Poněvadž Ukrajinci jsou nyní mistři světa ve schopnosti nacházet levná a účinná vojenská řešení tam, kde by jiní museli vynaložit miliardy. Nouze a boj o přežití je tomu prostě naučily.

Což by se dalo ilustrovat na spoustě příkladů, leč stačí ten nejnovější. Spojené státy začaly projevovat eminentní zájem o některé nenákladné, ale efektivní ukrajinské prostředky boje s drony. Írán je velký, válka s ním se asi protáhne a americká armáda může dle expertů brzy čelit nedostatku munice, respektive se tak již možná děje. A navíc, íránské drony jsou laciné, přičemž jejich ničení sofistikovanými zbrojními systémy ekonomicky vychází jako holé šílenství. Ukrajina nám tak vlastně může dát víc, než my jí. Nicméně nynější vláda zmíněnou možností trestuhodně pohrdá.

A ještě jedna ekonomická zákonitost zde platí. Pokud máme zvyšovat obranné výdaje a zároveň čelíme rozpočtovým schodkům, zejména v důsledku kypění mandatorních výdajů, s nimiž v podstatě nelze hýbat, není jiné cesty než intenzivnější zapojení domácího průmyslu. Tedy ve výrobě či spoluvýrobě zbraní doma, v české ekonomice, je-li to technologicky možné.

Pořízení dejme tomu stovky dronů v zahraničí vyjde státní rozpočet v prvním kroku zhruba nastejno jako jejich nákup u domácí firmy. Avšak ve druhém případě se pak část vynaložené částky vrací. Česká firma totiž platí daně doma (přesněji: měla by tak činit), z hrubých mezd se odvádí sociální a zdravotní pojištění a čisté mzdy vyplacené jejím zaměstnancům zvyšují kupní sílu obyvatelstva, a tedy přinášejí tržby převážně domácím obchodníkům. A pokud ona hypotetická česká zbrojovka dovede své drony úspěšně exportovat, popsané pozitivní efekty se dále množí.

Samozřejmě, domácí zbrojní průmysl – hlavně díky zahraničním zakázkám – přímo raketově roste, a i proto představuje mocnou lobby. A tudíž rovněž nebezpečí, že si u jakékoliv české vlády prosadí nákup předražených a nepříliš kvalitních zbraní ze své produkce. Proto je nutné vytvářet i ve zbrojních zakázkách konkurenční prostředí.

Bohužel, ani z přístupu Fialovy vlády se nedala vysledovat nějaká ucelená ekonomicko-bezpečnostní strategie. Současná ji zatím asi ani nehledala. Ale právě v tom spočívá hlavní problém i obrovské bezpečnostní riziko.

