MLEJNEK: Začíná hon na Bartoše? Úspěch koalice ovlivní také konkurence

Praha Sotva Václav Klaus starší přemohl covid, narostl mu před očima nový vážný nepřítel: Piráti. Jejich koalice se Starosty v nedávném šetření agentury Kantar CZ pro Českou televizi výrazně přesáhla hranici třiceti procent.

A poněvadž druhá z koalic, středopravicová Spolu, obdržela v průzkumu 17,5 procenta, na první pohled se opravdu může zdát, že Ivan Bartoš má nakročeno k premiérství. Jeden průzkum sice jaro nedělá, avšak ten poslední od Kantaru pouze potvrdil trend, jenž se rýsoval i v několika předchozích průzkumech různých institucí.

Piráti a aktuálně řádící virus mají v očích Václava Klause společného jmenovatele: poskytují příležitost k politickému comebacku. Bartoše a spol. vykresluje jako nebezpečné levičáky, což Klausovým sympatizantům, i těm vůči němu zčásti kritickým, vyhovuje, poněvadž zkušený matador zatroubil přesně do té války, na kterou jsou zvyklí. I proto Václav Klaus naznačil, že pokud se historického úkolu boje s novou verzí staré saně nikdo neujme, navlékne zbroj on sám a postaví se do čela vlastního politického subjektu. Možná by nějak zahrnul i Trikolóru jeho syna, Svobodné, Soukromníky či lidi od chcíplého psa.

Mnohé může ovlivnit očkování

Zatímco tedy pandemie a Ivan Bartoš mohou někomu poskytovat příležitost k rekreaci, zde míněno ve smyslu obnovy, jiné evidentně pokládají na lopatky. Na prvním místě premiéra Babiše a jeho hnutí ANO, jež v průzkumu agentury Kantar sotva překonalo dvacetiprocentní laťku. Mladší voliči mu utíkají k Pirátům, starší k Okamurovi.

Vláda ovšem čelí jak pandemii samotné, tak kritice, že k jejímu drtivému rozsahu notně přispěla svou neschopností a chaotičností. A tudíž vlastně nejde o špatné číslo. Ale co naplat, podobný výsledek by Andreji Babišovi k udržení ve funkci premiéra po volbách podle všeho nestačil, a to ani s pragmatickým přítelem na Hradě v zádech. Zvláště když koaliční partner ČSSD by se podle Kantaru do parlamentu ani nedostal a donedávna podpůrný partner KSČM pouze s odřenýma ušima.

Nicméně do voleb zbývá ještě hodně času, a právě další průběh pandemie může ještě voličskými sympatiemi zamíchat. Zejména očkování nyní představuje rozhodující element. Což dokládá též příklad z Německa, kde vládní CDU Angely Merkelové utrpěla porážku v zemských volbách, neboť Němci jsou již dlouhou pandemií unaveni a na optimismu jim mnoho nepřidalo ani pomalé tempo vakcinace. Avšak vlády ji zdaleka nemají ve svých rukách.

Piráti určitě bodují díky svému mládí, neokoukanosti i pragmatickému přístupu. Jejich kolegové a kolegyně v západních zemích skutečně zpravidla jsou radikálními levičáky, ovšem česká Pirátská strana s nimi má společný jen název, logo a zájem o digitální technologie. Starostové a nezávislí pak těží ze zakořeněnosti v komunální i krajské politice a též z důvěry české veřejnosti právě k této rovině politického systému. Koalici Pirátů a Starostů však může v budoucnu ublížit absence pevného voličského jádra. A též závist a konkurenční boj.

Průzkum Kantaru totiž musel vyvolat vrásky na čele i předákům koalice Spolu. Agentura fakticky provedla dvě šetření, v jednom figurovaly pouze jednotlivé strany, ve druhém též avizované koalice. Samostatně měřená ODS se propadla pod deset procent (9,5 %), TOP 09 získala 5,5 %, lidovci jen 4,5 %. V součtu to dává 19,5 %. V průzkumu s koalicemi ale Spolu obdržela pouze 17,5 %. Závěr je prostý: koalice Spolu netáhne, je nevolitelná pro část voličů stran, z nichž se skládá, a neoslovuje žádné další voliče.

Koalice Pirátů a Starostů měla 34 %, v šetření se samostatnými stranami činí součet obou subjektů 35 %, nicméně pohybují se po vzestupné trajektorii, samostatně i v koalici. Uvedené skutečnosti se přitom projevovaly už v předchozích průzkumech.

Fiala ve stínu Kuby

ODS mívávala 12 procent i více, TOP 09 a lidovci kolem pěti procent, někdy méně, někdy ale i více. A zejména po zrušení aditivní klauzule by se přece voliči obou menších stran měli přestat bát, že jejich hlasy propadnou. Minimální podpora pro koalici Spolu by tak měla začínat někde na 22 procentech, cokoliv pod tím je neúspěch, cokoliv jen málo nad tím znamená přinejlepším klausovskou nevýhru.

Zakladatelé projektu ho však konstruovali pro volební vítězství a ODS si od něj slibovala premiérství Petra Fialy. Toho nyní zastiňuje stranický kolega a jihočeský hejtman Martin Kuba, jenž s pandemií reálně bojuje, nikoliv jen kritizuje vládní kroky. A u Klausů v kuchyni se peče něco, co by mělo současného předsedu ODS docela znepokojovat.

Již dlouho se všeobecně předpokládá povolební vznik vládní sestavy složené z obou volebních koalic. Ovšem ODS může po volbách čelit dilematu, zda chce být pátým kolem u vozu ve vládě Ivana Bartoše, nebo nějakým lepším kolem u vozu ve vládě řekněme Karla Havlíčka. V březnu tedy ještě není nic rozhodnuto, zvláště dá-li se čekat okopávání Ivana Bartoše coby nového lídra pelotonu. Okopávání od všech ostatních.