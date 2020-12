MLEJNEK: Země spěje k politickému soupeření Babiš–Bartoš–Fiala. Vyloučit nelze ani překvapení

PRAHA Předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda hnutí STAN Vít Rakušan se dohodli na tom, že chystaný společný volební blok povede jako hlavní lídr Bartoš, který má kandidovat v Ústeckém kraji, kdežto Rakušan v kraji Středočeském. Další jednání se vší pravděpodobností vyústí ve stvrzení této aliance, ostatně „stanoví Piráti“ už předestřeli i soupis programových priorit.

Druhý z chystaných volebních bloků, trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, už pokročil o něco dále. K volebnímu heslu „Jdeme do toho SPOLU“, k rozdělení lídrovských míst v krajích (v poměru: 9 ODS, 3 KDU-ČL a 2 TOP 09) i k dokumentu Ideová východiska spolupráce. A rovněž k prvnímu změření své podpory v průzkumu volebních preferencí.

Agentura Kantar CZ trojkoalici naměřila 19,5 %, což ve studiu Otázek Václava Moravce přítomného Petra Fialu přimělo k zajásání, že je na dobré cestě k premiérskému křeslu. ANO totiž zaznamenalo na své dlouhodobé poměry nemastných neslaných 25 %. Fiala ovšem zapomněl sečíst Piráty (20 %) a STAN (10,5 %), kteří v průzkumu vystupovali zatím samostatně. Respektive opomněl to jaksi na oko, neboť ví, že předvolební kampaň pomalu nabírá na obrátkách.



Politické soupeření se u nás pozvolna formuje do podoby trojúhelníku Babiš–Bartoš–Fiala. A byť by si příznivci opozice přáli, aby oba bloky tvořily alespoň tiché souručenství namířené proti Babišovi, je zřejmé, že i vztahy mezi Bartošovou a Fialovou aliancí počínají být hodně konkurenční.



Ambice a výsledky

Závod, kdo ze zmíněné trojice přetne pomyslnou cílovou pásku jako první, má jistý smysl. Dle neformálního pravidla by měl první šanci k sestavení vlády dostat vítěz voleb, tedy ten, kdo získal nejvíc hlasů. Ne vždy se však dodržuje. V roce 2010 sice skončila první ČSSD, leč bez šance zformovat vládní kabinet. Jiří Paroubek tak předvedl přímo čítankovou ukázku Pyrrhova vítězství. A nikdo pak tudíž neměl Václavu Klausovi za zlé, že pravidlo nechal spát a sestavením vlády pověřil druhého Petra Nečase.

Miloš Zeman dokonce ústavní zvyklosti onehdy označil za idiotské. Samozřejmě, citovaná charakteristika aktuálně patří vždy pouze těm z nich, jež se prezidentovi zrovna nehodí. Nicméně pokud po příštích volbách v parlamentu vznikne konstelace, která potenciálně umožní sestavení vlády lahodící Zemanovu oku, prezident udělá vše pro to, aby ji prosadil. Primárním parametrem výběru příštího premiéra se tedy stanou koaliční možnosti dané složením parlamentu.

V tomto ohledu oba bloky dohromady směřují k nadpoloviční většině parlamentních křesel, neboť v průzkumech jejich aktéři v součtu oscilují kolem 50 %. Ovšem do voleb je ještě daleko, covidová pandemie zuří, její ekonomické důsledky si skoro nikdo nechce představovat. Zatím lze každopádně upozornit na obtíže plynoucí obecně z formování volebních spojenectví, ale i z českého volebního zákona, s nimiž se obě aliance budou muset vypořádat.

Kromě sčítací volební klauzule, kterou by však měly překonat, může jejich společné dílo zkomplikovat též udělování preferenčních hlasů čili kroužkování. Ve volbách 2002 kandidovala dvoučlenná koalice KDU-ČSL a liberální Unie svobody, i kvůli sčítací klauzuli redukovaná verze původní čtyřkoalice. Volební výsledek 14,2 % znamenal vzhledem k ambicím zklamání. A těžkou deziluzi zažili mnozí kandidáti unionistů, jimž se brána parlamentu zabouchla před nosem, poněvadž lidovečtí voliči poctivě kroužkovali kandidáty vlastní strany. KDU-ČSL tak sice na koalici oproti roku 1998 vydělala, unionisté ale přišli o jedenáct míst.

A co na to volič?

Zmíněnou dvoukoalici tvořily dva – z hlediska voličské přízně – zhruba stejně velké subjekty, a přesto tehdy disciplinovanější nebo pečlivější lidovečtí voliči hráli první housle. V rámci nyní formovaných koalic ale platí jiné poměry sil. Dle aktuálních preferencí jsou Piráti dvakrát větší než Starostové, v trojkoalici pak dominuje ODS – její menší partneři zhruba oscilují kolem pěti procent. Menším účastníkům obou společných podniků tedy hrozí osud unionistů z roku 2002. Lze se mu jistě bránit třeba výzvou voličům k respektování pořadí na kandidátní listině neboli ke kroužkovací abstinenci. Voliči však u nás kroužkují rádi, a podobný apel by je proto mohl odradit.

Strany zúčastněné v blocích sice v lecčems naleznou programovou shodu, ale s některými prioritami budou muset naložit po vzoru pytlů s pískem v koši balonu. V trojkoalici má tak například údajně platit tabu na euro a potraty.

Ďábel, jak známo, vězí v detailech. Zatímco Piráti a STAN hodlají postupovat v souladu i po volbách, trojkoalice si již naplánovala povolební rozchod. Sama se tím předem trochu degradovala do role účelového volebního vehiklu. „A co na to občan?“ mohl by se zeptat legendární moderátor polistopadového diskusního pořadu Co týden dal Otakar Černý. Občan volič je o volebním dni králem. A jméno příštího premiéra tudíž vůbec nemusí začínat na B nebo na F.