Macinka v Mnichově - slušnost není slabost. Povýšenost Hillary Clintonové by nás měla varovat

Já to vidím jinak.
Neviděl jsem tam žádnou velkou ostudu české diplomacie. Viděl jsem střet dvou pojetí politické kultury – a kupodivu to nebyla ta česká, která by vyšla hůř.
Přiznávám se bez mučení: styděl jsem se. Ale nikoli za českého ministra. Styděl jsem se za paní Hillary Clintonovou. Za způsob, jakým opakovaně, a bez rozpaků skákala našemu ministrovi zahraničních věcí nerespektujícím způsobem do řeči. Styděl jsem se za její tón, který byl spíš mentorsky povýšený než věcně polemický, a za neochotu respektovat elementární pravidla slušné veřejné debaty.
A to i na půdě, kde se přece hraje vysoká liga – liga argumentů, nikoli loktů či pavlačového překřikování.
Pan ministr Macinka mluvil klidně, věcně a zdvořile. Mluvil navíc jazykem své oponentky – anglicky. To není detail. V diplomacii je jazyk vždy víc než jen nástroj dorozumění, je to gesto respektu. Paní Clintonová na oplátku nepředvedla ani snahu o elementární úctu k partnerovi z malé středoevropské země, která je – dovolím si připomenout – plně suverénním státem. Nešlo o to, že nemluvila česky. Šlo o to, že mluvila k demokraticky zvolenému zástupci Čechů, Slezanů a Moravanů jakoby shora. To opravdu nebyla respektující konverzace.
Samozvaný arbitr slušnosti
Směšné jsou stezky některých zdejších mudrlantů, kteří se Macinkovi vysmívali za údajné gramatické chyby a směšný český přízvuk. Můžeme též férově ohodnotit znalosti češtiny paní Clintonové?
Zarážející bylo i to, jak rychle část domácí politické scény převzala roli samozvaného arbitra slušnosti – ovšem výhradně vůči vlastnímu ministrovi. Kritici viděli „trapnost“ v tom, že se český zástupce neopřel do Evropské unie s dostatečně povinným nadšením. Neviděli však nic problematického na tom, že někdo zjevně silnější svou převahu v diskusi demonstrativně uplatňuje.
Jako by platilo staré pravidlo: když je hrubým ten „velký“ (zde tedy paní „velká“), je to sebevědomí; když je klidný malý, je to slabost.
Jenže slušnost slabostí není. Naopak.
Vyžaduje sebekontrolu, argumentační kázeň. A hlavně vědomí vlastní hodnoty, která nepotřebuje být potvrzována zvýšeným hlasem. Pokud měl někdo v Mnichově důvod mluvit o demokratičnosti, pak právě ten, kdo respektoval právo druhého domluvit větu.
Slušnost není provinční
Kdo je fér, musí uznat, že česká diplomacie si v této epizodě žádnou hanbu vážně neutrhla.
Spíš nám nastavila zrcadlo. Otázkou není, zda jsme byli dostatečně razantní. Otázkou je, proč se tak ochotně klaníme nezdvořilosti, pokud přichází z „velkého světa“. A proč máme tendenci považovat klid a slušnost za provinční, místo abychom je brali jako známku sebevědomého státu.
Opakuji zdvořilým hlasem – slušnost není slabost. Je to luxus, který si mohou dovolit jen ti, kdo si jsou jisti sami sebou.