Macinka v Mnichově - slušnost není slabost. Povýšenost Hillary Clintonové by nás měla varovat

Za ostudu a trapas označili zástupci české opozice sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radosławem Sikorským a bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
Hillary Clintonová na Mnichovské bezpečnostní konferenci. (14. února 2026)
Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski (13. listopadu 2024)
Já to vidím jinak.

Neviděl jsem tam žádnou velkou ostudu české diplomacie. Viděl jsem střet dvou pojetí politické kultury – a kupodivu to nebyla ta česká, která by vyšla hůř.

Přiznávám se bez mučení: styděl jsem se. Ale nikoli za českého ministra. Styděl jsem se za paní Hillary Clintonovou. Za způsob, jakým opakovaně, a bez rozpaků skákala našemu ministrovi zahraničních věcí nerespektujícím způsobem do řeči. Styděl jsem se za její tón, který byl spíš mentorsky povýšený než věcně polemický, a za neochotu respektovat elementární pravidla slušné veřejné debaty.

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorským a Clintonovou

A to i na půdě, kde se přece hraje vysoká liga – liga argumentů, nikoli loktů či pavlačového překřikování.

Pan ministr Macinka mluvil klidně, věcně a zdvořile. Mluvil navíc jazykem své oponentky – anglicky. To není detail. V diplomacii je jazyk vždy víc než jen nástroj dorozumění, je to gesto respektu. Paní Clintonová na oplátku nepředvedla ani snahu o elementární úctu k partnerovi z malé středoevropské země, která je – dovolím si připomenout – plně suverénním státem. Nešlo o to, že nemluvila česky. Šlo o to, že mluvila k demokraticky zvolenému zástupci Čechů, Slezanů a Moravanů jakoby shora. To opravdu nebyla respektující konverzace.

Samozvaný arbitr slušnosti

Směšné jsou stezky některých zdejších mudrlantů, kteří se Macinkovi vysmívali za údajné gramatické chyby a směšný český přízvuk. Můžeme též férově ohodnotit znalosti češtiny paní Clintonové?

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Zarážející bylo i to, jak rychle část domácí politické scény převzala roli samozvaného arbitra slušnosti – ovšem výhradně vůči vlastnímu ministrovi. Kritici viděli „trapnost“ v tom, že se český zástupce neopřel do Evropské unie s dostatečně povinným nadšením. Neviděli však nic problematického na tom, že někdo zjevně silnější svou převahu v diskusi demonstrativně uplatňuje.

Jako by platilo staré pravidlo: když je hrubým ten „velký“ (zde tedy paní „velká“), je to sebevědomí; když je klidný malý, je to slabost.

Jenže slušnost slabostí není. Naopak.

Sikorski Macinku vyškolil, píše Politico. Střetu s Clintonovou si všimli i v USA

Vyžaduje sebekontrolu, argumentační kázeň. A hlavně vědomí vlastní hodnoty, která nepotřebuje být potvrzována zvýšeným hlasem. Pokud měl někdo v Mnichově důvod mluvit o demokratičnosti, pak právě ten, kdo respektoval právo druhého domluvit větu.

Slušnost není provinční

Kdo je fér, musí uznat, že česká diplomacie si v této epizodě žádnou hanbu vážně neutrhla.

Spíš nám nastavila zrcadlo. Otázkou není, zda jsme byli dostatečně razantní. Otázkou je, proč se tak ochotně klaníme nezdvořilosti, pokud přichází z „velkého světa“. A proč máme tendenci považovat klid a slušnost za provinční, místo abychom je brali jako známku sebevědomého státu.

Opakuji zdvořilým hlasem – slušnost není slabost. Je to luxus, který si mohou dovolit jen ti, kdo si jsou jisti sami sebou.

