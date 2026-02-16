Macinka nevystupoval v Mnichově vůbec špatně. Naznačil, že je asi fanouškem federální Evropy

Macinka nebyl hvězdou diskusního panelu, ale ani jeho slabým článkem. Ze záznamu diskuse (šlo o diskusi na téma rozdělený Západ a společné hodnoty) vyplývá, že Macinka mluvil dobře anglicky, reagoval, neskákal do řeči a jeho vystoupení mělo smysl.
Ano, nebylo to tak intelektuální a hlubokomyslné, jako byly poznámky politologa Ivana Krasteva, který s ním diskutoval, nebylo to řečeno s takovým přehledem, jaký na panelu předvedla bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová či s váhou, s jakou mluvil polský ministra zahraničí Radoslaw Sikorski, ale na české poměry to bylo dobré.
Ano, byl tam jeden trapný moment, když Macinka prohlásil, že fašisté zmizeli před sedmdesáti či osmdesáti lety. U vystudovaného politologa je to výrok přinejmenším podivný. Fašismus se po druhé světové válce nerozplynul v mlze dějin, jen změnil formu a v Evropě jsou dosud i fanoušci nacismu. Ale budiž.
Macinkovy poznámky o genderu zapadaly do dnešní „konzervativní“ rétoriky, byly nepřesné, zjednodušené, ale nikoli šokující. I když tady je třeba říci, že jde o hodnocení samotné diskuse, tedy bez zasazení do kontextu a nálady konference, protože bez toho, aby člověk byl na místě osobně a mluvil tam s lidmi, to prostě není možné.
Že by přesun suverenity k Evropě?
To podstatné přišlo jinde. Šlo o střet mezi Macinkou a Sikorským ohledně mezinárodních institucí a Evropské unie. Byl to zároveň důležitý moment, protože ukazuje, jak přemýšlí Petr Macinka coby ministr zahraničí a tedy i česká zahraniční politika. Macinka prohlásil, že demokracie funguje jen v suverénních zemích. A že pokud je země ztracena v nějakých multilaterálních organizacích, je to riziko, míněno zřejmě pro demokracii.
Na to reagoval Sikorski, že Evropská unie je demokracií. A pak následoval spor o demokratičnost Unie, o postavení Evropské komise a o pravomocích Evropského parlamentu. Macinka kritizoval, že Evropský parlament nemá pořádné pravomoci, nenavrhuje dokonce ani legislativu, což dělají buď zástupci členský států Unie přímo, nebo nepřímo přes Evropskou komisi, a že není řádné spojení s voliči.
Tady je jednoduché řešení, posílit Evropský parlament a snížit vliv národních vlád v Evropské unii. Znamená to ovšem vytvoření Spojených států evropských, přesunutí suverenity k Evropě.
Pokud tohle připouští Macinka jako způsob posílení Evropy a demokracie, je to zajímavé. Motoristé jsou euroskeptičtí a Macinku navíc formoval euroskeptický a později protiunijní Václav Klaus.
Ovšem právě Klaus přece přivedl Českou republiku do Unie a Macinkův blízký kolega Filip Turek byl europoslanec. Možná zjistil, že je třeba více Evropy a vysvětlil to Macinkovi. Nebo k tomu dospěl Macinka vlastně jen tak mimochodem. Z toho, že by Macinka nedomyslel, co z jeho projevu plyne, si ho netroufneme podezřívat.