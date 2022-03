Setkali se ministři Lavrov a Kuleba. Nedohodli nic, ale vidíme, že Rusko je s to jednat s vládou, kterou samo označuje za nacistickou, tedy nelegitimní. Ještě konkrétněji zní to, co po setkání s Putinem řekl médiím izraelský premiér Bennett. I slova prezidenta Zelenského, že už se rozloučil se snem, že Ukrajina bude v NATO.