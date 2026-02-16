Na schůzce s nepřítelem? Jak vnímají Evropané Ameriku po konferenci v Mnichově

Premium

Fotogalerie 10

Ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio přichází na 56. Mnichovskou bezpečnostní konferenci. (15. února 2026) | foto: AP

Zbyněk Petráček
Komentář   15:25
Už se to psalo v sobotu a není důvod na tom něco měnit. Když na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupil Marco Rubio, mezi Evropany zavládla úleva. Trumpův ministr zahraničí hovořil zcela jinak než loni viceprezident Vance. Empaticky, vstřícně, přátelsky. Ale znamená to, že Amerika obrací? Že vykročila k tomu, aby si s Evropou opět padla do náruče? Že dosavadní Trumpova vláda byla jen jakýmsi omylem, který půjde napravit?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ani náhodou. Rozdíly mezi projevy Vance (2025) a Rubia (2026) lze vnímat podle klasického modelu „zlý a hodný policajt“. Ten druhý je sympatičtější, ale oběma jde o totéž.

Amerika se nevzdá svého nového přístupu ke stále chaotičtějšímu a nebezpečnějšímu světu. A takovou Evropu, jež se spoléhala na nárokový „bezpečnostní deštník“ USA, k tomu moc nepotřebuje.

Je Trumpova Amerika opravdu takovým ďáblem vyvolávajícím odpor? Nebo je to spíš tak, že většina Evropanů stále žije ve své navyklé bublině?

Je to banální postřeh. Může-li tu něco překvapit, pak toto. Že v Evropě – zejména v Německu, neboť Německo je hostitelskou zemí bezpečnostní konference a nejvíce ji sleduje – se stále uvažuje v rovině „návrat do normálu“, tedy do poměrů předtrumpovské éry.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.