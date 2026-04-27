Do školy jsem chodil v době, kdy se hovory vytáčely na ciferníku analogového telefonu, pevně připevněného kabelem ke zdi. Na filmové postavy, které chodily po pokoji s nekonečně dlouhou šňůrou, jsem hleděl se závistí a obdivem. V reálném socialismu tak dlouhé šňůry neexistovaly a mobily neexistovaly ani v našich nejdivočejších snech. Při písemkách nám ve škole musely stačit taháky, kousky papíru s nápovědou schované pod hodinkami, v penálu či jinde. O tom, že bude možné připojit se kdykoliv a odkudkoliv ke globální síti, o tom se nám ani nesnilo.
Pak se technologie rozjely. Časová souvislost s pádem komunismu byla možná náhodná. Do našich životů vtrhly mobily a později i tzv. chytré telefony. Záhy je měl v kapse skoro každý, včetně školáků. Po prvotním nadšení se začalo ukazovat, že neustálé spojení se světem je občas na škodu. Zejména při výuce.
Začalo tažení proti mobilům ve školách. Dlouho se zdálo, že je to boj s větrnými mlýny. Pak se jedna země po druhé začaly přiklánět k nějaké formě restrikcí. Teď se k nim připojuje Anglie. Skotsko, Wales a Severní Irsko (tedy zbývající země Spojeného království) tento krok teprve zvažují.
Skutečná změna k lepšímu, nebo jen pocit?
Tažení proti mobilům ve školách zahájila už předchozí vláda Konzervativní strany. Ta umožnila ředitelům škol, aby mobily mohli zakázat vlastním výnosem. V mnoha školách, soukromých i státních, se tak uplatňuje už pár let. Jak to funguje v praxi? V některých školách musí žáci mobily odevzdat před začátkem vyučování, drtivá většina však sází na vzájemnou důvěru: žáci mohou mít mobily u sebe, ale nesmí je použít.
Na plošný zákaz tlačila poněkud paradoxně opozice, např. konzervativní poslanec Tom Tugendhat. Labouristická vláda dlouho vzdorovala. Tvrdila, že dosavadní regulace, která je plně v rukou ředitelů škol, bohatě stačí. Že zákonné normy není třeba. Začátkem týdne se ale cosi změnilo: na stranu plošného zákazu se přiklonil i předseda vlády Keir Starmer a pro mnohé to bylo překvapení.
Zakazovat dětem ve škole mobil nic neřeší, shodují se odborníci. Jádrem problému je nezájem dospělých
Co k tomuto kroku britského premiéra vedlo, nevíme. Víme ale, že před pár dny si Starmer zavolal zástupce sociálních sítí. O čem konkrétně v Downing Street mluvili, to nevíme. Po schůzce ale britský premiér řekl, že děti nejsou na sociálních sítích v bezpečí. A to se prý musí změnit. Víme také, že Starmer sám má syna a dceru ve věku čtrnácti a šestnácti let.
Školy, které už zákaz mobilů zavedly, uváděly jako motivaci zlepšení morálky ve třídách, duševní pohodu žáků a lepší koncentraci na výuku. Je to ale opravdu tak? Existují nějaká relevantní data, která tyto předpoklady potvrzují, nebo se jedná jen o pocit?
Nepomůže ani neuškodí
Ve školním roce 2024-2025 zkoumali výzkumníci studenty soukromé střední školy v Charlotte v Severní Karolíně, kde na podzim roku 2024 zavedli politiku nulového přístupu k mobilům. Ty musely zůstat vypnuté a uložené mimo dosah žáků. Průzkum zjistil, že většina studentů vnímala po zákazu mobilních telefonů pozitivní změny ve svých sociálních interakcích. Mnozí uváděli, že se během školního dne více bavili se spolužáky, jejich konverzace byla smysluplnější a cítili se být více spojení se svými vrstevníky.
Ovšem co to hlavní, oč ve škole jde? Průzkum univerzity v kanadské Ottawě prokázal, že zákaz mobilů zlepšil studijní výsledky o šest procent. Předmětem výzkumu byli žáci v západní Austrálii, kde ve škamnách zakázali mobily už v roce 2020.
Zákaz mobilů ve školách: jak by to vypadalo v praxi? A co si nechají zakázat dospělí?
Jenže je zde i výzkum Vicky Goodyearové z Birminghamské univerzity a Carrie Jamesové z Harvardu. Ty ve své studii srovnávaly dvanáct set studentů ve školách, kde zákaz mobilů platí i tam, kde toto omezení dosud nezavedli. Dospěly k překvapivému výsledku: v duševním zdraví i studijních výsledcích obou skupin žáků nezjistily žádný významný rozdíl. Jak to tedy je?
Podle dalších studií nevedl zákaz mobilů ve školách ani ke snížení celkové doby, kterou mladí lidé strávili na sociálních sítích. Ztracený čas si vynahradili náruživějším surfováním po škole. Jinými slovy, zákaz mobilních telefonů ve škole není samospasitelný. Důležitá je situace v rodině i širším okolí. Pokud doma nepustí rodiče své telefony z ruky, nelze to čekat ani od jejich dětí.
Řešením by byl věkově omezený přístup na sociální sítě, ale to je trochu jiná věc. I když i na ni, nejen ve Velké Británii, dříve či později dojde. Jisté je, že i když zákaz mobilních telefonů ve školách možná ničemu nepomůže, zároveň ale nejspíš ani ničemu neuškodí. Alespoň z pohledu generace, která byla zvyklá na to, že telefon je pevně spojen drátem se zdí a dá se na něm jen mluvit s příbuznými nebo poslouchat informace o přesném čase.