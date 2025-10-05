Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?

„Nevhodné! Odpudivé! Příliš vyzývavé,“ zní kritika na adresu crop topů, které nedávno ve svém řádu zakázala brněnská Základní škola Sirotkova. Odpůrce odhalených pasů ale můžeme uklidnit - současná móda rozhodně nespěje do záhuby, pouze čerpá z trendů, které tu už jednou byly - tedy čemu podlehla generace našich pra-babiček.
Račte si vyhrnout svá trika a vydejte se s námi na cestu za historií crop topu, který není žádnou novotou. Krátký top je nedílnou součástí například tradičního indického sárí už od 19. století. V západní kultuře se ale odhalené břicho objevilo ve 40. letech 20. století, kdy ho do povědomí veřejnosti dostaly filmové hvězdy jako Marilyn Monroe či Carole Lombard, často v kombinaci s kalhotami s vysokým pasem.

Skutečný boom crop topu však nastal během 60. let díky hnutí hippies, boho módě a sexuální revoluci. Krátké tričko uvázané pod prsy, jak ho nosila herečka Jane Birkin, se stalo symbolem volnosti v oblékání. V 80. letech si pak crop top vysloužil titul módního hitu, který překročil hranice dámských šatníků a pronikl i do pánské módy!

Krátká trička odhalující pupík tehdy propagovala především fitness horečka a trend aerobiku. Z tělocvičen se pak rychle dostala krátká trika i do popkultury – objevila se například v hudebním klipu Lucky Star od Madonny nebo ve filmovém hitu Hříšný tanec.

Každých dvacet let na výsluní

Na počátku nového milénia se crop topy hojně objevovaly na červených kobercích. Jednou z jejich hlavních ikon se stala krásná a bohatá Paris Hilton, jejíž tehdejší „uniformou“ byl krátký top, džíny s nízkým pasem, soláriem opálená pleť a peroxidový přeliv. V krátké módě ji následovaly i další hvězdy – Gwen Stefani, Britney Spears nebo členky skupiny Destiny’s Child, které dávaly pravidelně na odiv své vypracované pasy. Právě tato éra, známá jako Y2K, je dnes v centru pozornosti mladé generace.

Dvacetiletý módní cyklus crop topů se tak znovu potvrdil - k jejich návratu tentokrát přispěla i pandemie koronaviru. Po dlouhém období oversize kousků a domácího oblečení přišla chuť znovu vyjít mezi lidi, ukázat své tělo i sebevědomí. Oblíbenou siluetou se tak stala kombinace širokých kalhot s minimalistickým horním dílem – tedy ultra krátkým topem.

Nenaděláš nic

Estetiku crop topů nakonec potvrdil v roce 2021 italský dům Miu Miu svou kolekcí s mini sukněmi a ustřiženou košilí. A módní návrhářka Miuccia Prada v tom rozhodně nezůstala sama! I další značky a oděvní řetězce dnes prezentují crop top jako součást formálního outfitu ve stylu business casual, a kombinují ho s elegantními kalhotami a pod saka. Není tedy divu, že dnešní náctiletí nevnímají crop top jako oděv do tělocvičny nebo k vodě, ale jako plnohodnotnou součást moderního šatníku.

Chuť ukázat pupek je zase trendy. Crop top nepatří jen do fitka, vzít si ho můžete i na červený koberec

Nemusí se nám to líbit – ale nic na tom nezměníme. Tak jako kdysi bývaly ve školách zakázány džíny, nebo divoce obarvené vlasy, jsou dnes crop topy symbolem sebevyjádření mladých lidí. Ponechme jim je!

