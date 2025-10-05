Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?

Račte si vyhrnout svá trika a vydejte se s námi na cestu za historií crop topu, který není žádnou novotou. Krátký top je nedílnou součástí například tradičního indického sárí už od 19. století. V západní kultuře se ale odhalené břicho objevilo ve 40. letech 20. století, kdy ho do povědomí veřejnosti dostaly filmové hvězdy jako Marilyn Monroe či Carole Lombard, často v kombinaci s kalhotami s vysokým pasem.
Skutečný boom crop topu však nastal během 60. let díky hnutí hippies, boho módě a sexuální revoluci. Krátké tričko uvázané pod prsy, jak ho nosila herečka Jane Birkin, se stalo symbolem volnosti v oblékání. V 80. letech si pak crop top vysloužil titul módního hitu, který překročil hranice dámských šatníků a pronikl i do pánské módy!
Krátká trička odhalující pupík tehdy propagovala především fitness horečka a trend aerobiku. Z tělocvičen se pak rychle dostala krátká trika i do popkultury – objevila se například v hudebním klipu Lucky Star od Madonny nebo ve filmovém hitu Hříšný tanec.
Každých dvacet let na výsluní
Na počátku nového milénia se crop topy hojně objevovaly na červených kobercích. Jednou z jejich hlavních ikon se stala krásná a bohatá Paris Hilton, jejíž tehdejší „uniformou“ byl krátký top, džíny s nízkým pasem, soláriem opálená pleť a peroxidový přeliv. V krátké módě ji následovaly i další hvězdy – Gwen Stefani, Britney Spears nebo členky skupiny Destiny’s Child, které dávaly pravidelně na odiv své vypracované pasy. Právě tato éra, známá jako Y2K, je dnes v centru pozornosti mladé generace.
Dvacetiletý módní cyklus crop topů se tak znovu potvrdil - k jejich návratu tentokrát přispěla i pandemie koronaviru. Po dlouhém období oversize kousků a domácího oblečení přišla chuť znovu vyjít mezi lidi, ukázat své tělo i sebevědomí. Oblíbenou siluetou se tak stala kombinace širokých kalhot s minimalistickým horním dílem – tedy ultra krátkým topem.
Nenaděláš nic
Estetiku crop topů nakonec potvrdil v roce 2021 italský dům Miu Miu svou kolekcí s mini sukněmi a ustřiženou košilí. A módní návrhářka Miuccia Prada v tom rozhodně nezůstala sama! I další značky a oděvní řetězce dnes prezentují crop top jako součást formálního outfitu ve stylu business casual, a kombinují ho s elegantními kalhotami a pod saka. Není tedy divu, že dnešní náctiletí nevnímají crop top jako oděv do tělocvičny nebo k vodě, ale jako plnohodnotnou součást moderního šatníku.
|
Chuť ukázat pupek je zase trendy. Crop top nepatří jen do fitka, vzít si ho můžete i na červený koberec
Nemusí se nám to líbit – ale nic na tom nezměníme. Tak jako kdysi bývaly ve školách zakázány džíny, nebo divoce obarvené vlasy, jsou dnes crop topy symbolem sebevyjádření mladých lidí. Ponechme jim je!