Osmdesátiletá babička a matka sedmi dětí jako módní hvězdy. Stáří je dobrá věc, vzkazují návrháři

„Tento týden oznámím prvního ambasadora značky Jacquemus. Nemohu tomu uvěřit,“ navnadil své zákazníky návrhář a zakladatel mladého módního domu Simon Porte Jacquemus. Všichni v tu chvíli nejspíše tipovali, že za pár dní představí populární modelku, jakou je třeba Bella Hadidová, případně charismatickou herečku, jejíž tvář teď potkáváme v kinech. Jenže Simon překvapil. Roli ambasadorky se rozhodl svěřit dle svých slov „té nejvýjimečnější ženě ve svém životě“ – vlastní babičce.
Paní Liline Jacquemusová se narodila v roce 1946. Vyrůstala ve farmářské rodině v malé vesnici na jihu Francie a vychovávala ji matka samoživitelka. Dnes je Liline 79 let a svému vnukovi poctivě fandí. Nejenže se tato dáma pravidelně účastní přehlídek značky Jacquemus, ale v roce 2020, během pandemie, pro módní dům svého vnuka už pózovala.
Nyní se však Jacquemova múza vrací v plné kráse, kterou britský magazín Vogue označil za „statuesque“, tedy sošnou. V bílém kostýmu, v zelených šatech na ramínka či v křiklavě růžovém obleku pózuje v trávě nebo se mazlí se zlatým retrívrem, a Instagram tleská – „tohle mě dohnalo k slzám“ či „to je to nejlepší, co se v módě v roce 2026 stalo,“ píší uživatelé.
Chanel si dělá vrásky
Výjimečné věci se nyní odehrávají i u tradičního pařížského domu Chanel, který se symbolicky vysvlékl z černobílého bouclé kostýmku a s novým návrhářem Matthieu Blazym nabírá nový dech. Pro svou vůbec první haute couture přehlídku Blazy proměnil molo ve snový les plný obřích hub a za zpěvu ptáků vyslal na přehlídku nejen mladé modelky, ale i ženy, které už nosí šediny. Přehlídku tak otevřela zkušená manekýna Stéphanie Cavalliová (49 let) a následovala ji Laura Ponteová (52 let).
Pozornosti médií neunikla ani Christina Chung z Hongkongu, která zcela naplňuje návrhářovu vizi, že starší modelky dodávají oblečení úplně jiný rozměr. „Mají v sobě život, viděly svět,“ nechal se slyšet Blazy. A v případě paní Chung to platí… několikanásobně. Brzy totiž oslaví sedmdesáté narozeniny, které s ní oslaví jejích sedm dětí.
Serveru South China Morning Post se tato úspěšná modelka svěřila, že z domova utekla už ve velmi mladém věku kvůli násilnickému otci. O kariéře modelky Christina snila už v mládí, ale odradila ji zkušenost z kurzu chůze, kde dostala nabídku na sex. Nakonec pracovala v telekomunikacích a bankovnictví a k modelingu se vrátila až po padesátce – i díky naléhání svých dvou dcer, které působí ve stejném odvětví.
Hození rukavice
Jak už vysvětlil Matthieu Blazy z domu Chanel, obsazení starších modelek má své opodstatnění. Starší, životem protřelá žena je vizuálně mnohem zajímavější. Navíc skutečným zákaznicím značky už dávno není šestnáct, a tak se se zralými modelkami dokážou lépe ztotožnit.
Musíme si ale přiznat, že snahy o zobrazení realističtějších tváří už tu byly. K těm nejznámějším patří například značka Céline, která v roce 2015 obsadila do své kampaně osmdesátiletou spisovatelku Joan Didionovou, nebo Loewe, jež před třemi lety spolupracovalo s osmaosmdesátiletou herečkou Maggie Smithovou.
Kéž by pro naše psychické zdraví a ujištění, že právě nedokonalosti z nás dělají lidi, nezůstalo pouze u efektivního gesta. Snad se normální ženy stanou trvalou součástí nejen několika kampaní, ale i celého módního světa.