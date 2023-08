Vrchnost a její poddaní aneb vítejte díky dávkám a příspěvkům v moderním feudalismu

Svým způsobem je to druhá strana mince dotační mentality, o níž psal ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu jeho šéf Miloslav Kala. Jen s tím rozdílem, že tady jde o mentalitu dávkovou či příspěvkovou.

Důvody pro dotace i dávky mají racionalitu. Stát chce podpořit to, co pokládá za kýžené (dotacemi), a nenechat lidi padnout (pomocí dávek či příspěvků). Jenže jde o míru, o to, kdy už začne ovlivňovat mentalitu.

Pokud ta míra výrazně stoupá, poměry připomínají poddanství ve verzi dětských knih a večerníčků. Paní kněžna Boženy Němcové byla hodná a pomáhala lidem, „kerkonošský“ Trautenberk byl na lidi přísný.

Občané logicky chtějí paní kněžny, ne trautenberky a zapomínají, že přitom oba fungují jako vrchnost v systému poddanství, který je jádrem problému. Tak to funguje i v moderním státě. Zavazuje si stále víc lidí závislostí na dotacích či dávkách, čímž z nich de facto dělá poddané. Vítejte v moderním feudalismu.