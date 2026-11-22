V případě Microsoftu trval výpadek 24 hodin a zasáhl milion uživatelů v 74 zemích. Dotkl se i lídrů členských zemí Evropské unie, kteří jednali na neformálním summitu EU, kde jedním z témat vedle války na Ukrajině byla i budoucnost evropské umělé inteligence.
V USA bylo zrušeno šest a půl tisíce letů s dominovým efektem na globální leteckou přepravu. Jednalo se o největší výpadek od teroristických útoků 11. září 2001.
V obou případech se podle vyjádření oficiálních činitelů nejednalo o kybernetický útok. U Microsoftu mělo dojít k „softwarové chybě“ a u americké letecké přepravy byla příčinou nezvládnutá výměna měděné kabeláže za kabeláž optickou. Řada expertů přitom varuje, že k výpadku může dojít opět, pokud nedojde ke kompletní technologické přestavbě zabezpečovacích systémů.
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Technologické incidenty se ovšem dále množí. Selhal bankovní systém jedné z největších amerických bank Chase Bank. Narušení vysoce utajované počítačové sítě ohlásila americká Národní bezpečnostní agentura, jedna z klíčových amerických zpravodajských služeb. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia se ale nejedná o nějaký „systémový útok“.
Přesto ale všechny incidenty ukazují zvýšenou míru zranitelnosti moderních technologií, což představuje pro fungování států vážnou hrozbu.
Technologická Achillova pata
Červená kontrolka svítí kvůli výpadku Microsoftu i v Evropě. Pouze dvacet procent evropských digitálních služeb totiž běží na evropské infrastruktuře. V Dublinu na to upozornil generální ředitel francouzské technologické společnosti Mistral zabývající se vývojem umělé inteligence Arthur Mensch.
Navíc ještě prohlásil, že prostředky, které jsou v Unii vynakládány na zahraniční, americké nebo čínské technologie by mohly být spíše investovány do infrastruktury, kterou Evropa kontroluje i do evropského výzkumu a vývoje.
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Tím naznačil, že Unie zatím příliš nepokročila v posilování své technologické suverenity, což mělo být jedno z hlavních témat druhého mandátu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
Výpadek Microsoftu je tak připomínkou systémového rizika, které vzniká koncentrací digitální infrastruktury u několika globálních technologických gigantů.
Evropská technologická Achillova pata se ale v posledních týdnech ukázala i jinde. V říjnu a v listopadu došlo k hackerskému útoku na ledničky a mrazničky v supermarketech dvanácti evropských zemí – jejich termostaty byly nastaveny na plus 50 °C, čímž došlo ke znehodnocení obrovského množství potravin. Francie obvinila z útoku íránské Islámské revoluční gardy.
Jak ale k tomu mohlo dojít? Regulátory teploty byly zastaralé a neaktualizované a útok na ně nebyl technicky složitý.
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Výpadek služeb Microsoftu mohou pocítit i ti, kdo je nevyužívají
Německá média v této souvislosti upozornila na další znepokojivý fakt: Německý federální auditní úřad zjistil v roce 2025, že části federálních sítí jsou natolik zastaralé, že již nedostávají bezpečnostní aktualizace.
Ukazuje se tak, že na evropské technologické frontě se objevují další bílá místa.
A poznámka na závěr: poté, co agenti umělé inteligence minulý měsíc odhalili chyby v bezpečnostním jazyce PHP, který stojí za sedmdesáti procenty světové internetové infrastruktury, britský premiér Andy Burnham vyzval občany, aby si pro případ nouze udělali zásoby vody. a dalších potřebných věcí na tři dny...