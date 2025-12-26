Modernizace jen na efekt. Proč Rusko nedokáže proměnit sliby v realitu

Neexistuje žádný důkaz, který by ukazoval na to, že ruská populace je jakkoli hloupější než jakákoli jiná populace na světě. Navzdory tomu se Rusku nedaří modernizovat. A nemyslím tím projekty „na pokaz“, jako je rychlostní železnice mezi Moskvou a Petrohradem.
Jako Sovětský svaz
Vlastně je to i s tou železnicí docela příznačné. Když se podíváte, kdy byla postavena první železnice v Rusku, tedy v roce 1837 (českým Němcem Franzem Gerstnerem), nebylo to o mnoho později než v jiných zemích, a dokonce dříve než ve Francii či českých zemích (pokud nepočítáme koněspřežnou dráhu). Co ale Rusko od ostatních zemí odlišilo, bylo pomalé rozšíření železnic.
Sama první železnice nestála mezi nejdůležitějšími obchodními centry, ale mezi Petrohradem a Carským Selem, ve snaze přesvědčit tehdejšího cara Mikuláše I. o její přínosnosti. Další, ekonomicky smysluplnější, mezi Moskvou a Petrohradem, přišla až v roce 1851. Důvodem byly nejen obrovské vzdálenosti, ale také námitky tehdejšího ministra financí Jegora Kankrina, že jsou železnice příliš drahé, a pro zemi, která je tolik dní v roce zapadaná sněhem, i nepraktické.
Námitky logické, ale přeci jen zbrzdily rozvoj železnic, a tedy i možnosti přepravy a s tím spojený ekonomický rozvoj.
Šíření novinek do zbytku státu nedokázal vyřešit ani Sovětský svaz (SSSR). Ten vyslal nejdřív družici kolem Země, čímž ohromil svět (Sputnik efekt v roce 1957, který vedl některé k úvahám, že je SSSR napřed před Západem), následně i člověka. Jenže vesmírný výzkum byl vzdálen reálnému použití, vojenskoprůmyslový komplex si ho pečlivě hlídal.
Zatímco americké technologie jako internet či teflon pronikaly z vojenského či vesmírného programu do světa, v SSSR šlo spíše o výjimky. Nebylo to tak, že by Sověti nedokázali vyvinout nové technologie, jen je, v lepším případě, použili pro ohromení západního publika, v horším si je armáda nechala pro sebe.
Nesplněné bombastické deklarace
Současné Rusko, především v osobě Kirilla Dmitrijeva, jde podobným směrem jako Sovětský svaz. Ostatně název vakcíny proti covid-19, Sputnik V, přímo odkazuje na „Sputnik efekt“ z padesátých let. Do světa tak byla vypuštěna vakcína, která prošla značně ochuzenou registrací.
Rusko ukazuje Moskvu jako moderní velkoměsto, zmíněná rychlodráha má stejný potenciál ohromit. Na druhou stranu mělo i tank T-14 Armata, o kterém se mluvilo (dokonce stále mluví) jako o nejmodernějším tanku na světě (byť ho do bojů proti Ukrajině nenasadilo), Su 57 má být zázračný letoun.
Nic z toho nenaplnilo bombastické deklarace ruských představitelů. Dokonce ani raketa Burevestnik, alespoň podle vojenských analytiků, není takovým převratem, jak by se mohlo z deklarací zdát. Prostě rozpracovaný sovětský návrh s vylepšenými schopnostmi. Schopnost evolučních posunů Rusku nechybí, ostatně jejich nejúspěšnější zbraně, ať už jde o klouzavé bomby či rakety ovládané skrze optické vlákno, nejsou žádné novinky, ale vylepšení existujícího.
To není málo, ale také ne omračující objev, který by ohromil svět. Stále tak cílí na „nemající analogii ve světě“, ať už jde o tanky, přípravky proti rakovině, letadla, rakety, prostě cokoli, na co si vzpomenete. Není pak divu, že se prostředky vyhazují na pochybné projekty, které sice zkonzumují spoustu peněz, ale jejich výsledky i přes propagandu nikoho neohromí.
Sporný přínos pro ekonomiku
Nebylo by ale fér tvrdit, že se Rusku nedaří vůbec v ničem. Co se týče například digitalizace bankovních služeb, ruské banky jsou daleko vepředu. Mají v tom paradoxní výhodu, kterou už popsal Alexander Gerschenkron ve své teorii dohánějící modernizace. Tvrdil, že „primitivní“ stav umožňuje adaptovat nejnovější technologie, zatímco „staré“ moderní společnosti žijí v zajetí nutnosti upravovat technologie, které už ani zdaleka neodpovídají potřebám.
Zároveň, což současnému Putinovu stylu také vyhovuje, Gerschenkron tvrdil, že nedemokratická vláda je pro modernizaci v určitém kontextu nosnější než demokratická. Může zavádět modernizační opatření shora, aniž by se musela ptát obyvatel na jejich názor. Jenže v tom se skrývá i nebezpečí.
Nesmyslné projekty neprocházejí oponenturou, za modernizaci je vydáváno cokoli. Korupce a plýtvání pak je nikoli výjimkou, ale spíše pravidlem. Zemí, které autoritativní modernizaci zvládly, je daleko méně než těch, které se utopily právě v korupci a zpronevěrách.
Důvodů, proč se Rusku modernizace stále nedaří, je více než dost. Některé jsou objektivní, protože obrovská rozloha země a řídké osídlení její velké části fakticky znemožňuje rozšíření novinek. V jiných případech docházelo ke spíše modernizaci na efekt, zatímco její přínos pro ekonomiku byl sporný.
Současná autoritativní modernizace pak ukazuje i na nevýhody tohoto konceptu. Rostěch předvedl několik přehmatů, které by ve standardně řízených společnostech znamenaly rozsáhlé vyhazovy. Ale Rostěch vede Putinův blízký spolupracovník Sergej Čemezov, a proto se jej žádná kritika netýká.