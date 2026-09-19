Modrorudá záře nad Brnem: Zlatušková, Mamdani a také Lenin, Marx, Trockij či Castro

* Nonkonformní lídryně brněnské kandidátky ODS a dost pravděpodobná příští primátorka Kamila Zlatušková už začíná modrým ptákům zatápět. Naposledy, když prohlásila, že za svůj politický vzor považuje newyorského starostu Zohrana Mamdaniho. Ten je (stejně jako Zlatušková, Vladimír Iljič Lenin, Bedřich Engels, Karel Marx, Lev Trockij, Fidel Castro či Che Guevara) marxistickým dítětem z dobré rodiny, je členem krajně levicové organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (spolu s kongresovými ultralevičáky Berniem Sandersem či Alexandrií Ocasio-Cortezovou) a jeho oponenti ho označují za komunistu. V New Yorku plošně zmrazil regulované nájmy, sám se účastní demonstrací, prosazuje zavedení mýtného pro vjezd do centra, žádá více zdanit nejbohatší a oslabit korporace a kde může, mává palestinskou vlajkou. Zlatušková, po Janu Lipavském evidentně druhá pirátka v ODS, si snad nemohla najít pitomější vzor!
* Praha je samozřejmě výkladní skříní a třešničkou na dortu komunálních voleb. Že by se ale o funkci pražského primátora, protokolárně i ekonomicky srovnatelnou s řadovým ministrem, rvaly nějaké šajby, to tedy ani náhodou, spíš je to takový okresní přebor. Kdo z Pražanů si u všech jmen Tomáš Portlík, Jan Hušbauer, Petr Hlaváček, Adam Scheinherr, Tereza Nislerová, Milan Urban či Klára Sovová vybaví jejich obličeje a stranu, za niž kandidují? Mediálně nejznámějším primátorským uchazečem je tak paradoxně Petr „Siderické kyvadélko“ Cibulka, ale ten se nedostane ani do zastupitelstva.
* Bitva o rozpočet skončila, SPD a Motoristé ze sekery 389 miliard vyhádali 3 miliardy dolů, což připomíná cimrmanovskou výpravu na severní pól, která usilovným dýcháním na teploměr srazila teplotu na -42°C, což už se dalo vydržet.
* Permanentní skákání do řeči v televizních diskusích je podobný nešvar jako vystavování pseudolékařských diagnóz oponentům. Kdo ale viděl poslední Partii na televizi Prima, ten se asi obavě o duševní zdraví předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nemohl vyhnout. Hřib si ze skákání do řeči udělal sport – a je v něm fakt dobrý, jakákoli debata s jeho účastí se po pár minutách stane nekoukatelnou. Vzhledem k tomu, že preference strany ale setrvale klesají, zdá se, že i na jurodivé voliče Pirátů je to až moc silné sójové latté.
* Zpívalo se sice, že „každá práce je nám platná“. A někteří psali: „Já ledačím jsem byl v tom božím světě/ a čím jsem byl, tím jsem byl rád.“ A parlament i jiné volené sbory samozřejmě mají být průřezem celého národa. Přesto je otázkou, zda po mladickém úletu šéfa PRO Jindřicha Rajchla by česká politika unesla ještě jednoho pornoherce. Za Svobodné v metropoli kandiduje král českého porna Robert Rosenberg a část pražského magistrátu vyděsil (a část možná rozpálil) slovy, že chce poznat vedení Prahy zevnitř.