Mohou čeští občané bojovat na Ukrajině? Do ozbrojených sil jiného státu lze vstoupit za tří situací

Pokud jde o mezinárodní právo, to službu občanů jednoho státu v ozbrojených silách státu jiného nijak neřeší. Úprava je ponechána na jednotlivých státech, které si mohou samy rozhodnout, jak se k dané otázce postaví. Dílčí výjimkou z tohoto pravidla je zákaz tzv. žoldnéřství, které v mezinárodním právu skutečně najdeme. Ten ovšem směřuje proti lidem, kteří slouží v cizích ozbrojených silách z čistě zištných důvodů a materiální odměna, kterou získávají, výrazně převyšuje odměnu vyplácenou místním vojákům.

Naplnění této podmínky není v současné ukrajinské situaci pravděpodobné. V posledních letech se navíc nově objevila kategorie tzv. zahraničních teroristických bojovníků. I tento jev se mezinárodní právo snaží vymýtit. Pojmovým znakem takového bojovníka je ale to, že v zahraničí bojuje v řadách nestátní ozbrojené skupiny, jakou je třeba armáda doněckých a luhanských separatistů.

To byl ostatně i případ Erika Eštu, odsouzeného k dvouleté podmínce za účast na bojích na Donbase na straně separatistů, který paní ministryně zmiňuje. Právní postavení osob, jako je pan Eštu, je ale z pohledu mezinárodního práva hodně odlišné od postavení těch, kteří by na Ukrajině bojovali na straně oficiální vlády, a mezi zahraniční teroristické bojovníky by tak nespadli.

Obdobný rozdíl existuje také z pohledu práva vnitrostátního. Je pravda, že náš trestní zákoník zná trestný čin služby v cizích ozbrojených silách (§ 321). Tomu, kdo se tohoto činu dopustí, tj. kdo koná službu ve vojsku či ozbrojených silách cizího státu, hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Ustanovení ale předvídá výjimky, které jsou podrobněji upraveny v branném zákoně. Podle něho může český občan vstoupit do ozbrojených sil jiného státu, a to za tří situací.

Zaprvé, pokud má mimo českého občanství i občanství státu, o jehož ozbrojené síly se jedná. Zadruhé, když jde o ozbrojené síly některého ze států NATO. A zatřetí, pokud si vyžádá a dostane souhlas prezidenta republiky. Právě tato poslední možnost by se nabízela v případě těch občanů ČR, kteří by měli zájem vyslyšet výzvu ukrajinského prezidenta a zúčastnit se bojů na Ukrajině v řadách ukrajinské armády. Lze přitom očekávat, že prezident český by za současné situace k takovým žádostem přistupoval vstřícně.