Mohou být na benátském bienále Rusové? Politické totiž bylo vždycky

Paljanycja je název pro domácí ukrajinský chléb a také dílo mezinárodně respektované ukrajinské sochařky Žany Kadyrovové. Její bochníky z kamenů nařezaných na krajíce jsme mohli vidět před dvěma lety v Rudolfinu. Na silné výstavě s protiválečným apelem byly i sochy z částí domů potrhaných střelami či videa z proměny domku umělkyně na kulturní centrum. Kadyrovová se představí i na Bienále umění v Benátkách 2026, které začíná za necelý měsíc. Už tu vystavovala mezi vybranými umělci, teď bude „oficiálně“ zastupovat Ukrajinu. Její práce budou jistě opět velmi silné.
Nechci psát úplně novou hudbu. Posluchač chce dostávat to, co zná, říká skladatel Michal Nejtek
Ovšem na téže přehlídce se po letech hodlá představit i Rusko. Před čtyřmi roky zůstal ruský pavilon prázdný, když na protest proti válce rezignoval kurátor i vystavující, předloni dům Rusko raději půjčilo Bolívii. Letos hodlají Rusové světu ukázat nějakou instalaci od folklorních hudebníků, básníků a filozofů. Podílet se prý mají i lidé z Argentiny, Mali a Mexika. Hodlají snad dokázat, že Rusko není izolované.
Evropská komise už kvůli Rusům dala organizátorům bienále ultimátum, jinak pozastaví tučný grant. Komise se obává, že Rusko účast zneužije k propagandě. Proti jeho účasti protestují ministři zahraničí a kultury států EU i Ukrajina. Starosta Benátek se chce zasadit o uzavření ruského pavilonu. No, možná to za něj provedou členky punkové skupiny Pussy Riot, které už ohlásily do Benátek protestní akci.
Že je účast pro Moskvu důležitá, dali několikrát najevo její nejvyšší představitelé. Naopak organizátoři benátského bienále oznámili, že nechtějí v umění cenzuru, ale dialog, otevřenost a uměleckou svobodu. Podle pravidel prý vlastně ani Rusko vyloučit nemohou, protože výstavou země neporušuje žádné sankce, a pokud má svůj pavilon v benátském parku Giardini, stačí organizátorům jen účast oznámit. A Rusko pavilon desítky let má.
Je to jen umění? Nesmysl
Jasně, benátské bienále, ač jedna z nejprestižnějších přehlídek umění na světě, je dramaticky méně sledované než turnaje v různých sportech, kde se Rusové od invaze na Ukrajinu vesměs prezentovat pod svou vlajkou nemohou. My pak neustále slyšíme od kdejakého chytráka, že politika a sport mají být oddělené. O politice a umění tohle neplatí ani náhodou, nejen kvůli tomu, že umělci na dění ve světě reagují.
Šest světových premiér. Ostravské bienále New Opera Days láká milovníky opery
Politické bylo bienále totiž vždy. Namátkou mě napadá, jak Sověti „prudívali“, když se jim nezdálo nějaké téma nebo výstava. V době apartheidu nesměla na bienále z rozhodnutí organizátorů Jihoafrická republika. Letos ministr JAR zarazil v národním pavilonu výstavu umělkyně podporující Gazu. Před dvěma lety zase vznikla petice požadující vyloučení Izraele. A teď je tu Rusko.
Čeká nás prostě kontroverzní akce vyvolávající řadu otázek. Třeba zda smí Evropská komise něco nařizovat kvůli ruské propagandě v umění, když sama neumí zajistit, aby se tady na sociálních sítích neproháněl kdejaký pomocník Kremlu. Mají Rusko reprezentovat třeba jen emigranti? A co umělci z USA? Co Írán a další válčící? Smí tu být? Jasně, platí, že všechny akce v demokratické Evropě jsou bezpečnější bez Ruska, jen to teď vypadá, že teroristickému režimu se už pomalu otevírají do Evropy dveře.