Názor

Berete Putinovu rétoriku vážně? Věříte, že si skutečně myslí to, co říká? To už nedělají ani ti, kteří tak činili až do 24. února. Leč jeho rétorika o čemsi vypovídá a má smysl ji sledovat. Moc smyslu naopak nemá blokovat přístup k ruským médiím. Putinova pátá kolona tu snad není tak silná, aby mohla ohrozit naši národní bezpečnost.