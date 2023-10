Staré zlaté časy… Ani po světové válce nevznikaly větší problémy s příchodem uprchlíků například z Řecka nebo z bývalých kolonií na Západě. Tito lidé pracovali, posílali děti do školy a snažili se integrovat do většinové společnosti. Sice se situace postupně měnila, neboť, jak říkají Francouzi, „ve Francii pro francouzskou bagetu si nemůžeš dojít, aniž bys měl na sobě hidžáb“, ale pořád to jakž takž šlo.